مدیر مدرسه غیردولتی جهرم برکنار شد

به گزارش ایلنا، تیم کارشناسی اعزامی از اداره‌کل آموزش و پرورش فارس پس از بررسی‌های خود تخلف مدیر مدرسه غیردولتی جهرم مبنی بر تخطی از قوانین اردویی دانش‌آموزان و جابه‌جایی آن‌ها با یک‌ دستگاه کامیون کانتینردار را محرز دانست.

موضوع تخلف این مدیر مدرسه غیردولتی ابتدا در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی جهرم بررسی و جهت صدور رای نهایی به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان فارس ارجاع شد.

این شورا نیز بر اساس مستندات پرونده، تخلفات احرازشده شامل استفاده از وسیله نقلیه غیرمجاز و غیرقانونی در فرآیند اردویی، ثبت اطلاعات نادرست در سامانه اردویی و عدم حضورمدیر به عنوان مدیر و سرپرست اردو در زمان و مکان اردو و... به استناد به بند «پ» ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، رأی به برکناری مدیر مدرسه از سمت خود را صادر کرد.