خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزادسازی اراضی تملیکی دریاچه سد زاینده‌رود آغاز شد

آزادسازی اراضی تملیکی دریاچه سد زاینده‌رود آغاز شد
کد خبر : 1713326
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ گفت: با ابلاغ مراجع ذی‌صلاح و انجام هماهنگی‌های لازم، عملیات اجرای حکم آزادسازی اراضی تملیکی واقع در بستر و حریم دریاچه سد زاینده‌رود آغاز شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، باهدف صیانت از اراضی ملی و دولتی، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز رفع تصرف محدوده‌های تملیکی سد زاینده‌رود آغاز شد.

 احمدرضا صادقی، مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ در این باره اظهار داشت: با ابلاغ مراجع ذی‌صلاح و انجام هماهنگی‌های لازم، عملیات اجرای حکم آزادسازی اراضی تملیکی واقع در بستر و حریم دریاچه سد زاینده‌رود آغاز شد.

 وی افزود: با حضور کارشناس واحد حفاظت دریاچه سد زاینده‌رود و پشتیبانی نیروی انتظامی کلانتری مرکزی شهرستان چادگان این اقدام در حال اجراست.

صادقی گفت: تمامی مراحل اجرای حکم در چارچوب ضوابط قانونی و بر اساس دستور قضایی مرتبط  انجام‌گرفته و بخشی از اراضی موردنظر رفع تصرف و آزادسازی شده است.

مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ تصریح کرد: به منظور تأمین امنیت عمومی و جلوگیری از بروز هرگونه تنش احتمالی، نیروهای انتظامی و حفاظتی به طور کامل در محل حضور داشته و همکاری مؤثری با گروه‌های اجرایی به‌عمل آورده‌اند.

وی ادامه داد: روند اجرای حکم آزادسازی بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده و با نظم و هماهنگی مطلوب در حال تداوم است.

صادقی ضمن قدردانی از حمایت و همراهی نیروی انتظامی، عوامل اجرایی و کارشناسان فنی، بر تداوم نظارت‌ها و اقدامات حفاظتی در این زمینه تأکید کرد.

مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ افزود: استمرار این اقدامات نقش بسزایی در صیانت از منابع آبی و حریم اراضی ملی پیرامون دریاچه سد زاینده‌رود دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ