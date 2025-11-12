به گزارش ایلنا از اصفهان، باهدف صیانت از اراضی ملی و دولتی، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز رفع تصرف محدوده‌های تملیکی سد زاینده‌رود آغاز شد.

احمدرضا صادقی، مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ در این باره اظهار داشت: با ابلاغ مراجع ذی‌صلاح و انجام هماهنگی‌های لازم، عملیات اجرای حکم آزادسازی اراضی تملیکی واقع در بستر و حریم دریاچه سد زاینده‌رود آغاز شد.

وی افزود: با حضور کارشناس واحد حفاظت دریاچه سد زاینده‌رود و پشتیبانی نیروی انتظامی کلانتری مرکزی شهرستان چادگان این اقدام در حال اجراست.

صادقی گفت: تمامی مراحل اجرای حکم در چارچوب ضوابط قانونی و بر اساس دستور قضایی مرتبط انجام‌گرفته و بخشی از اراضی موردنظر رفع تصرف و آزادسازی شده است.

مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ تصریح کرد: به منظور تأمین امنیت عمومی و جلوگیری از بروز هرگونه تنش احتمالی، نیروهای انتظامی و حفاظتی به طور کامل در محل حضور داشته و همکاری مؤثری با گروه‌های اجرایی به‌عمل آورده‌اند.

وی ادامه داد: روند اجرای حکم آزادسازی بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده و با نظم و هماهنگی مطلوب در حال تداوم است.

صادقی ضمن قدردانی از حمایت و همراهی نیروی انتظامی، عوامل اجرایی و کارشناسان فنی، بر تداوم نظارت‌ها و اقدامات حفاظتی در این زمینه تأکید کرد.

مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ افزود: استمرار این اقدامات نقش بسزایی در صیانت از منابع آبی و حریم اراضی ملی پیرامون دریاچه سد زاینده‌رود دارد.

