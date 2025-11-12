خبرگزاری کار ایران
طرح روادید کارگری در استان کلید خورد؛

کاهش ۵۰ درصدی اتباع غیرمجاز در فارس

کاهش ۵۰ درصدی اتباع غیرمجاز در فارس
کد خبر : 1713300
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس از کاهش ۵۰ درصدی آمار اتباع بیگانه غیرمجاز در استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

​به گزارش ایلنا،   مجید احمدی امروز چهارشنبه ۲۱ آبان در حاشیه اجرای طرح روادید کارگری در جمع خبرنگاران گفت: اتباع غیرمجاز به شکل منظم رصد و ساماندهی می‌شوند و این مسأله در استان از سوی استاندار و معاون سیاسی استانداری و در سطح ملی نیز از سوی رئیس مرکز اتباع به دقت دنبال می‌شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت: آمار استان در سطح ملی نسبت به قبل بسیار کاهش یافته و نسبت به سال گذشته تعداد اتباع غیرمجاز استان ۵۰ درصد کاسته شده که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

احمدی، با اشاره به نیاز نیروی کار اتباع در برخی مشاغل افزود: در بحث مشاغل سخت، استان حدود ۵۵ هزار نفر نیروی کار نیاز دارد که اتباع می‌توانند در آن‌ها فعالیت داشته باشند.

وی در ادامه از آغاز اجرای طرح روادید کارگری به‌عنوان یکی از وعده‌های دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: این طرح که پس از ۴۵ سال در حال اجراست، به ساماندهی اتباع خارجی و کاهش حضور غیرمجاز آنها در مشاغل استان کمک خواهد کرد.

احمدی افزود: در ابتدای اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی به عنوان یکی از مطالبات مردمی، چون کارفرمایان دغدغه تامین نیروی کار را داشتند اعلام کردیم که کارفرمایان در این زمینه دغدغه‌ای نداشته باشند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس ادامه داد: طرح روادید کارگری یا طرح کفیل، طرحی است که مبدا آن استان فارس است و مجموعه کارگروه اتباع استان این طرح را یک سال قبل پیش‌بینی کرده و هم‌اکنون در حال عملیاتی شدن است.

به گفته احمدی، با اجرای این طرح، حضور و فعالیت اتباع خارجی در هر شغلی ممکن نیست و آن‌ها تنها در مشاغلی که نیروی کار ایرانی متقاضی آن نباشد می‌توانند فعالیت داشته باشند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در ادامه گفت: حضور اتباع برای کشور و استان هزینه‌های بسیاری دارد و آن‌ها به راحتی از مزایا و یارانه‌های مربوط به نان، آب، برق و حمل‌ونقل استفاده می‌کردند و برای جامعه هیچ سودی هم به دنبال نداشتند.

احمدی ادامه داد: با اجرای این طرح و تعریف حضور اتباع در مشاغل سخت، تمام این موارد حل می‌شود و عوارض و مالیات به موقع پرداخت خواهد شد و کارفرما مکلف است که همه این موارد را دنبال کند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس افزود: این طرح در دیگر کشورها به خوبی پیاده شده است و ما نیز توانستیم آن را عملیاتی کنیم و امیدواریم تداوم داشته باشد.

وی، هدف از اجرای طرح روادید کارگری را جلوگیری از فعالیت اتباع در تمام مشاغلی که کارگر و نیروی کار ایرانی می‌تواند در آن فعالیت کند دانست و گفت: با اجرای این طرح، اتباع می‌توانند در مشاغلی که از سوی نیروی کار داخلی درخواستی برای آن وجود نداشته باشد مشغول به کار شوند.

