بی احتیاطی راننده پژو ۲۰۶ جان یک نفر را گرفت

به گزارش ایلنا از آستارا، سرهنگ جاور صفاری در در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور آستارا به تالش بلافاصله مأموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ که از مسیر آستارا به تالش محدوده سیبلی در حال حرکت بود با عابر پیاده برخورده کرده است.

رئیس پلیس راه استان گیلان با بیان اینکه متأسفانه در این تصادف عابر پیاده که مردی ۵۶ ساله بود به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه فوت نمود، تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را عدم توجه به جلو راننده سواری پژو ۲۰۶ اعلام کرده‌اند.

سرهنگ صفاری در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف هستند همواره با سرعت مطمئنه و توجه کامل به جلو حرکت کنند اضافه کرد: بی توجهی به جلو از مهم‌ترین علل وقوع حوادث رانندگی به ویژه در برخورد با عابران است، لذا تمامی رانندگان در معابر برون شهری استان با دقت و احتیاط بیشتری تردد کنند.

