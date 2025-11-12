جولان آلودگی هوا در ۲۱ شهر خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه، در شهرستان کارون با قرار گرفتن روی عدد ۲۰۶ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند که اهواز با ۱۹۸، دشت آزادگان ۱۹۵، هویزه ۱۸۹، ملاثانی ۱۸۴، شوشتر ۱۸۰، شادگان ۱۷۴، آغاجاری و ماهشهر ۱۷۲، دزفول و خرمشهر ۱۶۷، اندیمشک ۱۶۴، آبادان ۱۶۰، بهبهان ۱۵۶، باغملک ۱۵۵ و لالی ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارند.

همچنین شهر‌های هفتکل با ۱۳۹، شوش ۱۲۷، امیدیه ۱۲۲، هندیجان ۱۰۹، ایذه ۱۰۴ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس را تجربه می‌کنند.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شهر‌های با وضعیت قابل قبول، اندیکا، دهدز، رامهرمز و مسجدسلیمان هستند.

