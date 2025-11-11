استاندار لرستان ؛
ایجاد و حفظ فضای مناسب شهری و استاندارد، حق مسلم شهروندان است
ستاندار لرستان با اشاره به خدمات ارائهشده در شهرهای استان گفت: ایجاد و حفظ فضای مناسب شهری و استاندارد، حق مسلم شهروندان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه بازآفرینی شهری که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد با اشاره به اینکه ایجاد و حفظ فضای مناسب شهری و استاندارد، حق مسلم شهروندان است اظهارکرد: نقش جمع حاضر برای به وجود آوردن، حفظ و استاندارد نگه داشتن این فضاها بسیار حیاتی و مهم است و اگر افراد دیگری خارج از این جمع به عنوان همکار و مجری باشند عمدتاً این جمع اثرگذارتر هستند.
وی گفت: بارها عرض کردهام و امروز نیز تأکید میکنم که واقعاًخدمات ارائهشده در شهرهای ما، آنچنان که باید در شأن مردم عزیز و فهیم لرستان نیست واین موضوع دلایل مختلفی دارد، قصد بنده محکوم کردن یا تحقیق در مورد شخص، جریان یا مسئول خاصی نیست، بلکه فرآیندهای مختلفی دست به دست هم دادهاند تا شاهد این شرایط باشیم.
استاندار با اشاره به اینکه یکی از مهمترین شاخصهایی که ما را در این شرایط قرار داده، پایین بودن سرانه درآمد در استان و شهرهای ماست گفت: این موضوع طبیعتاً منجر به کاهش درآمد شهرداریها شده است. علاوه بر این، عقبماندگیها و مشکلات انباشته شده طی سالهای متمادی، تعدد و ناکارآمدی بافتهای فرسوده در شهرهای ما بر دشواریهای موجود افزوده است.
شاهرخی خاطرنشان کرد: ما نباید منتظر بمانیم تا شرکت بازآفرینی شهری ایران ببینیم چه کمکی میتواند به ما کند، بلکه این باید دغدغه اصلی همه ما باشد که این مناطق ناکارآمد را کارآمد کنیم، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز باید در برنامهریزیهای خود توجه ویژهای به این امر داشته باشد و سایر دستگاههای اجرایی متولی توانمندسازی نیز باید نگاه ویژهای به این نقاط داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه رقم قابل توجهی از بافت شهری ما، فرسوده است افزود: با توجه به شرایط اقتصادی استان و شاخصهای پایین توسعه، درآمد مردم بهویژه در مناطق ناکارآمد، پایین است و ضعف شدید مالی، امکان مشارکت حداکثری را از آنان سلب کرده است. بنابراین باید توجه و کمکهای ویژهای به این مناطق معطوف شود.
استاندار گفت: پایین بودن سرانه درآمد شهرداریها و گرفتاریهای متعدد در ارائه خدمات روزمره، شهرداریها را از ورود جدی برای دگرگون کردن و کارآمدسازی یک منطقه بازمیدارد. اما این موضوع هرگز نباید مانع از آن شود که همکاران من در شهرداریها، فرمانداریها و شورای اسلامی شهر، به اهمیت و نقش حیاتی توانمندسازی این مناطق توجه جدی داشته باشند.
شاهرخی گفت: من از شهرداریهایی که پیشاپیش در این مسیر حرکت کردهاند، بویژه بروجرد و خرمآباد، قدردانی میکنم، این عزیزان با وجود همه تنگناها، کارهای بسیار خوبی را در برخی مناطق آغاز کرده و به پیش بردهاند و نگاه سایر شهرداریها نیز باید بر همین اساس باشد.
وی با اشاره به اینکه توانمندسازی، بازگشایی و اصلاح معابر امری ضروری است، افزود: مردم خرمآباد چهل سال است منتظر بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور هستند، بازگشایی این محور تحول عظیمی در خرمآباد ایجاد میکند.
استاندار گفت: این کار علاوه بر بهبود دسترسیها، چشماندازی فوقالعاده برای شهر به ارمغان خواهد آورد و مصمم هستیم به هرطریق ممکن این خواسته مردم را محقق کنیم.
شاهرخی با اشاره به اینکه در بسیاری از شهرهایمان، بویژه مرکز استان راهی بجز کارآمد کردن این بافتهای ناکارآمد نداریم گفت: زمین توسعهای در اختیار نیست و قیمت زمینهای موجود گاه با قیمت زمین در تهران برابری میکند.
وی خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم خرمآباد به عنوان مرکز استان بر اساس تأییدیهای که از سوی یونسکو دریافت کرد، هویت جهانی خود را حفظ و ارتقا دهد، باید توجه جدی و ویژهای به این حوزه داشته باشند.
شاهرخی در پایان از حضور معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران تقدیر کرد و گفت: قطعا با حضور مهندس گلپایگانی در این عرصه میتوان گامهای مؤثری برای بهبود و توسعه شهری لرستان برداشت.