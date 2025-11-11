به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن رفیعی، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان یزد، پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار و آغاز سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» اظهار کرد: یزد از نظر شاخص‌های سرانه‌ای در حوزه کتابخانه‌های عمومی جزو استان‌های برتر کشور است، اما هنوز در زمینه کیفیت خدمات، جای کار فراوانی داریم.

وی با اشاره به اینکه استان یزد دارای ۱۱۳ باب کتابخانه عمومی است، افزود: به ازای هر ۱۱ هزار و ۷۹۰ نفر، یک کتابخانه عمومی در استان فعال است.

رفیعی با اشاره به این‌که ۱.۹ جلد کتاب برای هر نفر در استان در کتابخانه‌های عمومی وجود دارد گفت: هم‌اکنون بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان وجود دارد.

به گفته این مسئول، سرانه زیربنایی کتابخانه‌های یزد نیز ۵.۷ مترمربع به ازای هر ۱۰۰ نفر است و ۱۰۳ هزار نفر از شهروندان یزدی، معادل هشت درصد جمعیت استان، عضو فعال کتابخانه‌های عمومی هستند.

رفیعی در ادامه از راه‌اندازی نخستین کتابخانه سیار شهرستان یزد و دومین کتابخانه سیار استان به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم سال اخیر یاد کرد و افزود: استقبال گسترده مردم از کتابخانه سیار باعث شده ایجاد کتابخانه‌های مشابه در شهرستان‌های اشکذر و اردکان نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی در خصوص طرح‌های توسعه‌ای نهاد کتابخانه‌های عمومی استان تصریح کرد: فاز دوم توسعه کتابخانه مرکزی یزد با اعتباری ۱۶ میلیارد تومانی به بهره‌برداری رسیده است.

رفیعی همچنین از اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی سفر مقام معظم رهبری به استان برای ساماندهی ورودی و محوطه کتابخانه مرکزی، احداث رمپ، پارکینگ و دیوار حائل خبر داد و افزود: برای تکمیل این طرح‌ها به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی یزد تصریح کرد: کتابخانه عمومی آیت‌الله حایری اردکان با هزینه هفت میلیارد تومان و همچنین کتابخانه امام هادی (ع) مهریز با چهار میلیارد تومان اعتبار بازسازی و بازگشایی شده است.

وی از بازطراحی کتابخانه مرکزی میبد با اعتبار یک میلیارد تومان و پیگیری برای تعمیر کتابخانه علامه طباطبایی خبر داد و افزود: به همت خیرین، احداث ساختمان جدید کتابخانه نعیم‌آباد در فضایی به مساحت هزار مترمربع در دست اقدام است.

رفیعی همچنین با اشاره به درخشش سه نماینده یزد در سومین دوره دوسالانه ملی کتابخوانی امید خاطرنشان کرد: در مراسم کشوری هفته کتاب، نشان “هم‌خوان” در ۹ حوزه کتابخانه‌ای و سه حوزه خارج از آن به افراد برگزیده و یک کتابخانه نمونه اهدا خواهد شد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان در پایان به برنامه‌های هفته کتاب اشاره کرد و افزود: برگزاری پویش “اهدای کتاب، اهدای دانایی”، اجرای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد، عضویت سراسری و دائمی و امانت رایگان کتاب از جمله برنامه‌های هفته کتاب امسال است.

انتهای پیام/