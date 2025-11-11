فرمانده انتظامی لرستان:
امنیت استان حاصل وحدت مردم، هوشیاری پلیس و همراهی دستگاههای مسئول است
فرمانده انتظامی استان لرستان بر ضرورت وحدت، مشارکت اجتماعی و برخورد قاطع با عوامل ناامنی تأکید کرد و گفت امنیت واقعی زمانی محقق میشود که مردم آن را احساس کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار «محمدرضا هاشمیفر» امروز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد، با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و نام همه شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و ۵۱۶ شهید مظلوم انتظامی استان لرستان که با حضور مسئولان نظامی و انتظامی و اداری استان برگزارشد، اظهار داشت: افتخار ما این است که خدمتگزار مردمی هستیم که ایمان، غیرت و سابقه درخشان در دفاع از وطن دارند. امنیت سرمایهای الهی است و پلیس با اتکاء به همین پشتوانه مردمی، شبانهروز برای حفظ آرامش جامعه تلاش میکند.
وی با تأکید بر اینکه امنیت نخستین شرط رشد و زندگی سالم اجتماعی است، افزود: در نگاه اسلامی، امنیت نعمتی است که انبیاء الهی برای تحقق آن آمدهاند. وحدت، همدلی و یکپارچگی مردم، مهمترین رمز اعتلای امنیت در هر جامعهای است.
سردار هاشمیفر با اشاره به نقش بیبدیل نیروی انتظامی در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، اظهار داشت: فراجا امروز یک نیروی مومن، انقلابی، هوشمند، مردمپایه و قانونمدار است که در دورترین نقاط، شبانهروز برای صیانت از جان، مال و ناموس مردم ایثار میکند. این نیرو با هوشمندسازی، ارتقای دانش تخصصی و رصد مستمر تحرکات مجرمان، اجازه شکلگیری نقطه امن به هیچ مجرمی نمیدهد.
فرمانده انتظامی لرستان با هشدار به مخلان نظم عمومی و آرامش مردمی، گفت: در حوزه سرزمینی استان لرستان هیچ نقطه امنی برای مجرمان وجود ندارد. پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور میدانی، با قاطعیت با مخلان آسایش مردم، اراذل و اوباش، هنجارشکنان و برهمزنندگان امنیت عمومی برخورد میکند.
این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به جنگ ترکیبی و عملیات شناختی دشمن، تصریح کرد: امروز دشمن با ترویج بیبندوباری، ناامیدسازی، و عملیات روانی و بهرهگیری از غولهای رسانههای و معاند و معارض به دنبال ضربه زدن به ایمان مردم و ایجاد آشوب و شکاف اجتماعی است، راه مقابله، تبیین، وحدت، تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، رسیدگی به مشکلات مردم و افزایش حضور میدانی در جامعه است.
سردار هاشمیفر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای شهرستان خرمآباد از جمله تیراندازیهای نامتعارف در برخی مراسمات شادی و عزا، مشکلات ترافیکی خواستار ورود جدی بزرگان، معتمدان و دستگاههای اجرایی شد و افزود: حوزه امنیت تنها بوسیله پلیس پیش نمیرود؛ بلکه با هم افزائی، تعامل و حضور مردم، بزرگان طوایف، دستگاه قضائی و مجموعه مدیریت شهری باید در کنار پلیس باشند تا بتوانیم امنیت پایدار را تقویت کنیم.
فرمانده انتظامی لرستان همچنین از خدمات سرهنگ «محمد ملکشاهی» قدردانی و سرهنگ هادی کیانمهر را به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان خرمآباد شایسته و توانمند توصیف کرد و گفت: از مجموعه شورای تأمین انتظار دارم همانگونه که از فرمانده پیشین حمایت کردند، همکاری مضاعفی با فرمانده جدید داشته باشند تا مأموریتها با سرعت، دقت و اقتدار ادامه یابد.
سردار هاشمیفر در پایان با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) خاطر نشان کرد: باید خدمت را فرصت بدانیم و مسئولیت را امانتی الهی. امیدوارم همه ما خدمتگزارانی صادق باشیم که با عمل، رضایت الهی و دعای خیر مردم و خانوادههای معظم شهدا را به دست آوریم.
به گزارش ایلنا، در این مراسم از خدمات و زحمات سرهنگ «محمد ملکشاهی» فرمانده سابق خرم آباد تقدیر و سرهنگ «هادی کیانمهر» به عنوان فرمانده انتظامی این شهرستان معرفی شد.