تکذیب قاطع شایعه کشف ۷۴ جسد در سد کرج از سوی مسئولان استان البرز

به گزارش ایلنا از البرز، رضا عباس‌زاده، مدیرعامل خانه مطبوعات استان البرز، در گفت‌وگو با قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، ضمن اشاره به انتشار خبر کذب پایین آمدن آب سد کرج و کشف اجساد، اظهار داشت: متأسفانه برخی رسانه‌های معاند و کانال‌های خبری خارج از کشور با هدف ایجاد تشویش اذهان عمومی و تخریب اعتماد مردم به نهادهای داخلی، خبری ساختگی مبنی بر پیدا شدن ۷۴ جسد در سد کرج منتشر کرده‌اند. ما این موضوع را از اساس تکذیب می‌کنیم و هیچ‌گونه واقعیتی در پس این ادعا وجود ندارد.

عباس‌زاده با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با منتشرکنندگان این‌گونه اخبار دروغین افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، حتی صاحب‌امتیاز همان رسانه محلی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته نیز اعلام کرده که این خبر از سوی افراد ناشناس جعل و تحریف شده است.

وی در حال تنظیم شکایت رسمی علیه عاملان انتشار این شایعه و ارسال آن به مراجع قضایی است تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

در ادامه این گفت‌وگو، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز نیز با اشاره به پیامدهای روانی و اجتماعی انتشار چنین شایعاتی بر جامعه گفت: تکذیب رسمی این خبر باید به‌صورت گسترده اطلاع‌رسانی شود تا نگرانی‌های احتمالی مردم برطرف گردد و اعتماد عمومی آسیب نبیند.

در بخش دیگری از پیگیری‌ها، مدیرعامل خانه مطبوعات استان البرز در تماس تلفنی با مهدی مهرور، فرماندار کرج، و داوود نجفیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز، گفت‌وگو کرد.

هر دو مقام مسئول نیز با قاطعیت، انتشار خبر کشف اجساد در سد کرج را تکذیب کرده و تأکید کردند که چنین موضوعی به هیچ وجه صحت ندارد و تنها ساخته‌و‌پرداخته رسانه‌های معاند است.

عباس‌زاده در پایان با درخواست از اصحاب رسانه برای دقت و صحت‌سنجی در بازنشر اخبار افزود: خانه مطبوعات استان البرز همواره در مسیر صیانت از حقیقت و آرامش روانی جامعه گام برمی‌دارد و انتظار می‌رود خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نیز در مقابله با جریان‌های شایعه‌پراکن، نقش مؤثری ایفا کنند.

