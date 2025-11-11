به گزارش ایلنای گلستان، عبدالکریم سودی گفت: فصل جدید رقابت‌ها به مدت ۱۴ هفته روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته برگزار می‌شود. تمامی مقدمات و تمهیدات لازم برای برگزاری مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه این شهرستان با حضور پر شور علاقمندان فراهم شده است.

او گفت: فردا چهارشنبه در روز نخست فصل جدید چابکسواران با ۸۴ راس اسب در ۶ دور رقابت می‌کنند و ۱۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال جایزه برای برندگان تعیین شده است.

رئیس هیات سوارکاری گنبدکاووس همچنین افزود: پنجشنبه و در روز دوم هفته نخست مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه هم چابکسواران با ۷۳ راس اسب در هفت دور مسابقه می‌دهند و برترین‌ها ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جایزه دریافت خواهند کرد.

سودی افزود: روز سوم و پایانی هفته نخست مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه گنبدکاووس هم روز جمعه ۲۳ آبان ماه با ۸۰ راس اسب در ۷ دور برگزار خواهد شد و جایزه نقدی پیش بینی شده برای این روز ۲۹ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال است.

انتهای پیام/