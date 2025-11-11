کشف بیش از ۶۰ تن کود قاچاق و غیرمجاز در خرامه

به گزارش ایلنا، جاوید عباسی تصریح کرد: فرد خاطی علاوه بر فروش کود خارج از شبکه نظارت و توزیع دولتی، در یک کارگاه به بسته بندی کودهای غیرمجاز شامل سولفات آمونیوم، دی آمونیوم فسفات، سولفات پتاسیم اقدام کرده است.

وی با اشاره به اینکه بازدید مستمر از فروشگاه ها و کارگاه های عرضه نهاده ها صورت می گیرد، بیان کرد: با دستور قاضی کشیک و دادستان تعزیرات، کودهای مذکور کشف و ضبط و برای متخلف پرونده های تعزیراتی تشکیل شد.

عباسی تصریح کرد: اکیپ ویژه‌ای متشکل از نمایندگان مدیریت حفظ نباتات، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، شرکت خدمات حمایتی و موسسه تحقیقات خاک و آب استان فارس به صورت مستمر ارزیابی‌های میدانی را انجام می دهند.

این مقام مسئول اظهار کرد: در راستای تامین امنیت غذایی و حفظ سلامت جامعه، کشاورزان بایستی از نهاده‌های استاندارد و دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح اقدام نمایند.

عباسی با اشاره به اهمیت "حفظ خاک و آب و تولید محصول سالم"، تصریح کرد: استفاده از نهاده‌های غیرمجاز علاوه بر آسیب زدن به کشاورزی و کاهش بهره‌وری، موجب آلودگی منابع پایه و به خطر افتادن سلامت محصولات می‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، بهره‌برداران بخش کشاورزی، نهاده‌های مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی این استان تهیه کنند.

