همایش ارتقای سواد سلامت بازنشستگان در کرج برگزار شد
به گزارش ایلنا از البرز، در راستای ارتقای سطح آگاهیهای بهداشتی و درمانی جامعه بازنشستگان، همایشی تخصصی با عنوان «ارتقای سطح سواد سلامت بازنشستگان در محل کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی شهرستان کرج برگزار شد.
این رویداد با حضور جمعی از بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی استان البرز و با همکاری مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان و کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر برگزار گردید.
در این همایش آموزشی، کارشناسان حوزه درمان به تشریح موضوعات کلیدی حوزه سلامت سالمندان پرداختند. بیماری فشار خون به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای دوران سالمندی که از آن به عنوان «مرگ خاموش» یاد میشود، مورد بررسی قرار گرفت و علائم، راههای پیشگیری و روشهای درمان آن به طور مفصل برای شرکتکنندگان توضیح داده شد.
همچنین موضوعاتی همچون مصرف صحیح داروها، مراقبت از سلامت روان، کنترل استرس و نقش آگاهی خانوادهها در حفظ سلامت سالمندان از دیگر محورهای اصلی این همایش بود.
این رویداد نمادی از تعهد سازمان تأمین اجتماعی به حمایتهای پیشگیرانه از سلامت جامعه هدف خود محسوب میشود. ارتقای سواد سلامت در میان بازنشستگان نهتنها موجب بهبود کیفیت زندگی آنان میشود، بلکه با کاهش بروز بیماریهای مزمن، بار نظام درمانی را نیز کاهش خواهد داد.
برگزاری چنین همایشهایی گامی عملی در جهت توانمندسازی جامعه سالمندی و توسعه فرهنگ پیشگیری در حوزه سلامت است.