به گزارش ایلنا، قاسم دلفانی روز سه شنبه بیستم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش همیاران محیط‌زیست مبنی بر شکار غیرمجاز حیات‌وحش در اطراف منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست استان با همراهی محیط‌بانان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم‌آباد و پس از اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به بازرسی از منزل فرد متخلف کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی، یک تروفه تاکسیدرمی بز کوهی و یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد که نشان‌دهنده اقدام به شکار غیرمجاز توسط این فرد است.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: پرونده این متخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و ادوات کشف‌شده تا پایان روند دادرسی به‌صورت امانی نزد اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان باقی خواهد ماند.

