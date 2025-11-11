خبرگزاری کار ایران
فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان خبرداد؛

کشف تاکسیدرمی بز کوهی در خرم‌آباد

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان از کشف یک تاکسیدرمی بز کوهی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا، قاسم دلفانی روز سه شنبه بیستم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش همیاران محیط‌زیست مبنی بر شکار غیرمجاز حیات‌وحش در اطراف منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست استان با همراهی محیط‌بانان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم‌آباد و پس از اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به بازرسی از منزل فرد متخلف کردند. 

وی افزود: در جریان این بازرسی، یک تروفه تاکسیدرمی بز کوهی و یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد که نشان‌دهنده اقدام به شکار غیرمجاز توسط این فرد است. 

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: پرونده این متخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و ادوات کشف‌شده تا پایان روند دادرسی به‌صورت امانی نزد اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان باقی خواهد ماند.

 

