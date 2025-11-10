خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخورد قضایی با مسببان و مقصران احتمالی حادثه خودسوزی جوان اهوازی

برخورد قضایی با مسببان و مقصران احتمالی حادثه خودسوزی جوان اهوازی
کد خبر : 1712165
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: با مسببان و مقصران احتمالی حادثه خودسوزی جوان اهوازی برخورد قضایی خواهد شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حبیب الله فضل الله پور  با اشاره به وقوع حادثه خودسوزی یک جوان اهوازی در منطقه زیتون کارمندی اهواز، افزود: بنا به دستور استاندار خوزستان تمامی امکانات برای درمان این جوان اهوازی فراهم شده است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده و بررسی قضایی این حادثه تاکید کرد: بررسی ابعاد مختلف وقوع این حادثه در دستور کار قرار دارد و با مسببان و مقصران احتمالی این حادثه برخورد قضایی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ