برخورد قضایی با مسببان و مقصران احتمالی حادثه خودسوزی جوان اهوازی
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: با مسببان و مقصران احتمالی حادثه خودسوزی جوان اهوازی برخورد قضایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، حبیب الله فضل الله پور با اشاره به وقوع حادثه خودسوزی یک جوان اهوازی در منطقه زیتون کارمندی اهواز، افزود: بنا به دستور استاندار خوزستان تمامی امکانات برای درمان این جوان اهوازی فراهم شده است.
وی با اشاره به تشکیل پرونده و بررسی قضایی این حادثه تاکید کرد: بررسی ابعاد مختلف وقوع این حادثه در دستور کار قرار دارد و با مسببان و مقصران احتمالی این حادثه برخورد قضایی خواهد شد.