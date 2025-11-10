فرمانده انتظامی استان خبرداد؛
کشف حدود یک میلیون عدد قرص غیر مجاز در شیراز
فرمانده انتظامی استان از کشف حدود یک میلیون عدد قرص غیرمجاز و دستگیری ٢ نفر متهم در شهرستان شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی، اظهار داشت: در پی کسب اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر دپو و فروش قرصهای غیرمجاز توسط ٢ نفر در دو منزل مسکونی در یکی از محلههای شهرستان شیراز، بلافاصله موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و با انجام کارهای اطلاعاتی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن دو منزل مسکونی، ٩٩٣ هزار و ٣٦٠ عدد قرص ترامادول و متادون و همچنین ٣٨٠ لیتر شربت متادون و تنتور اپیوم غیرمجاز را کشف کنند.
سردار ملکی با اشاره به اینکه دراینخصوص ٢ نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند، به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه ناهنجاری، تهیه و توزیع مواد مخدر و... در اسرع وقت از طریق تلفن ١١٠ به پلیس اطلاع، تا نسبت به پاکسازی محل و دستگیری مجرمان اقدام شود.