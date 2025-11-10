خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان خبرداد؛

کشف حدود یک میلیون عدد قرص غیر مجاز در شیراز

کشف حدود یک میلیون عدد قرص غیر مجاز در شیراز
کد خبر : 1712143
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان از کشف حدود یک میلیون عدد قرص غیرمجاز و ‌دستگیری ٢ نفر متهم در شهرستان شیراز خبر داد. ‌

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی، اظهار داشت: در پی کسب اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر دپو و فروش قرص‌های غیرمجاز توسط ٢ نفر در دو منزل مسکونی در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، بلافاصله موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و با انجام کار‌های اطلاعاتی و استفاده از شگرد‌های خاص پلیسی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن دو منزل مسکونی، ٩٩٣ هزار و ٣٦٠ عدد قرص ترامادول و متادون و همچنین ٣٨٠ لیتر شربت متادون و تنتور اپیوم غیرمجاز را کشف کنند.

سردار ملکی با اشاره به اینکه در‌این‌خصوص ٢ نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند، به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه ناهنجاری، تهیه و توزیع مواد مخدر و... در اسرع وقت از طریق تلفن ١١٠ به پلیس اطلاع، تا نسبت به پاکسازی محل و دستگیری مجرمان اقدام شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ