در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
بدون اصلاح مدیریت آب، دریاچه ارومیه به زودی از نقشه ایران حذف میشود
دریاچه ارومیه، به مرز نابودی رسیده است؛ حجم آب آن اکنون به کمتر از ۴۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته و نشانههای فاجعه زیستمحیطی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دریاچه ارومیه که روزگاری بزرگترین دریاچه شور خاورمیانه و نگین آبی آذربایجان بود امروز به مرز نابودی رسیده است. در حالیکه تصاویر ماهوارهای از پسرفت گسترده سطح آب حکایت دارند، تازهترین آمار رسمی نیز نشان میدهد حجم آب باقیمانده در دریاچه به کمتر از ۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ رقمی که نشانهای آشکار از فروپاشی اکولوژیکی این پهنه آبی است.
در صورت تداوم وضعیت کنونی، دریاچه ارومیه ممکن است تا پایان سال آینده بهطور کامل خشک شود، اتفاقی که پیامدهای زیستمحیطی، اقلیمی و اجتماعی جبرانناپذیری برای شمالغرب کشور در پی خواهد داشت.
افزایش گرد و غبار نمکی، تهدید سلامت ساکنان مناطق پیرامونی، از بین رفتن زیستگاههای پرندگان مهاجر و آسیبهای اقتصادی گسترده از جمله تبعات احتمالی خشک شدن کامل دریاچه عنوان شده است.
وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی تر از همیشه است
سعید عیسیپور، مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، وضعیت دریاچه را بحرانیتر از همیشه توصیف کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار شرکت آب منطقهای، حجم آب دریاچه کمتر از ۴۰ میلیون مترمکعب است و در سال گذشته نیز حقآبه واقعی آن تخصیص نیافته است.
کمتر از ۱۰ درصد حقابه مصوب از سوی وزارت نیرو تخصیص یافته است
وی با اشاره به اینکه حقآبه سالانه دریاچه ارومیه در کل حوضه آبریز حدود ۳.۲ میلیارد مترمکعب است، افزود: در سال گذشته تنها حدود ۴۷۰ میلیون مترمکعب، یعنی کمتر از ۱۰ درصد از حقآبه مصوب از سوی وزارت نیرو تخصیص یافت که تأثیری در بهبود وضعیت نداشت.
عیسیپور با بیان اینکه،کاهش بارشها فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد در بحران فعلی نقش دارد تاکید کرد: عامل اصلی، برداشت بیرویه آب در بخش کشاورزی و سدسازیهای گسترده در حوضه آبریز است.
به گفته وی، وجود بیش از دهها سد بزرگ و کوچک در محدوده دریاچه باعث شده عملاً آبی برای نگین آبی آذربایجان باقی نماند.
در صورت تداوم الگوی مصرف و مدیریت فعلی امکان احیا وجود ندارد
وی با اشاره به ضرورت اجرای طرحهای مصوب ستاد احیا گفت:امید برای نجات دریاچه هنوز وجود دارد، اما بدون تغییر جدی در مدیریت منابع آب، دریاچه ارومیه بهزودی از نقشه ایران محو خواهد شد.
عیسیپور هشدار داد که حتی با افزایش بارندگی، در صورت ادامه الگوی فعلی مصرف و مدیریت، احیای دریاچه ممکن نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، اگر تصمیمگیریها برای احیای نگین فیروزه ای آذربایجان از سطح شعار به اقدام فوری و واقعی نرسد، دریاچه ارومیه به زودی تنها در خاطرهها باقی خواهد ماند.