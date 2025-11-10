خبرگزاری کار ایران
مرگ سومین کوهنورد گمشده در ارتفاعات ماسوله

مرگ سومین کوهنورد گمشده در ارتفاعات ماسوله
کد خبر : 1711944
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: نیرو‌های امدادی صبح امروز جسد سومین کوهنورد گمشده در ارتفاعات ماسوله را داخل رودخانه پیدا کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی سلیمی با بیان اینکه از ۳ کوهنورد گیلانی که از روز جمعه ۱۶ آبان به ییلاقات ماسوله صعود کرده بودند، دو نفر دیروز پیدا شدند گفت: گروه عملیاتی ۱۵ نفره امدادگران هلال احمر پس از جست‌و‌جو‌های فراوان، پیکر بی جان نفر سوم را پس از سه شبانه روز، صبح امروز در محدوده ییلاق بورخانی، منطقه لارچشمه، درون رودخانه باسکمه چال پیدا کردند و به نیرو‌های انتظامی تحویل دادند.

وی با بیان اینکه این کوهنورد متوفی ۷۵ ساله بود و بار‌ها برای کوهنوردی در همین منطقه صعود کرده بود گفت: این کوهنورد در همین مسیر چندین بار گم شده بود که با تلاش امدادگران پیدا شد ولی به تذکرات امدادگران توجهی نکرد و این بار ، این گم شدن به مرگش ختم شد.

هادی سلیمی گفت: ۲ نفر از کوهنوردان گم شده دیروز پس از ساعت‌ها تلاش امدادگران در منطقه بورخانی ماسوله در حالی که شرایط جسمی مساعدی نداشتند پیدا شدند.

 

