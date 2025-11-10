پزشک قلابی سیار در حین انجام لیپوساکشن در منزل دستگیر شد

به گزارش ایلنا، این فرد فاقد هرگونه صلاحیت حرفه‌ای یا مجوز رسمی بوده و در طی ماه‌های گذشته با شیوه‌ای سیار و به ‌همراه مقادیر قابل توجهی دارو، مواد بی‌حسی و تجهیزات تزریقی به منازل بیماران مراجعه کرده و تحت عنوان انجام عمل‌های زیبایی، مبالغ قابل توجهی را دریافت می‌کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد میدانی بازرسان حوزه نظارت بر درمان، این فرد با هماهنگی مقام قضایی و در حضور عوامل نیروی انتظامی در یکی از نقاط شهر شیراز شناسایی و بازداشت شد.

امین نیاکان افزود: در بازرسی از تجهیزات همراه این پزشک قلابی، انواع داروهای بدون مجوز و داروهای تزریقی مورد استفاده در اعمال زیبایی کشف و ضبط شد.

نیاکان با اشاره به ماهیت غیرپزشکی و مخاطره‌آمیز چنین اقداماتی، تأکید کرد: انجام اعمال تهاجمی مانند لیپوساکشن تنها در مراکز درمانی مجاز و با حضور پزشکان دارای پروانه معتبر امکان‌پذیر است و هرگونه دخالت افراد فاقد صلاحیت می‌تواند آسیب‌های جدی جسمی و جانی برای بیماران به‌دنبال داشته باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شهروندان خواست در بهره‌مندی از خدمات زیبایی، صرفاً به پزشکان دارای پروانه معتبر و مراکز دارای مجوز رسمی مراجعه کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه های 1819 و 190 گزارش دهند.

