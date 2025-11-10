خبرگزاری کار ایران
پدر کودک آزار در اشنویه بازداشت شد

پدر کودک آزار در اشنویه بازداشت شد
کد خبر : 1711921
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از بازداشت پدر کودک‌آزار در اشنویه خبر داد.

به گزارش ایلنا،  ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: در پی اطلاع از خبر بستری شدن کودک ۱۱ ساله در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان به دلیل ضربات وارده چاقو توسط پدر وی، موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفت و دستورات لازم به دادستان این شهرستان صادر و ایشان اقدامات سریع و موثری انجام دادند. 

وی ادامه داد: دادستان اشنویه با ورود سریع و قاطع به موضوع، پدرِ بدرفتار را بازداشت کرد که این اقدام، موجی از واکنش مثبت در جامعه را برانگیخت و موجب رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی شد.

 رئیس کل دادگستری استان بر برخورد قاطع دستگاه قضایی استان با موارد کودک‌آزاری تاکید و بیان کرد: در کنار پیگیری‌های قضایی، نهادهای حمایتی همچون سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و انجمن‌های مردم‌نهاد نیز باید با حساسیت و حضور مؤثر، از کودکان آسیب‌دیده حمایت روانی، اجتماعی و حقوقی به عمل آورند و زمینه رفع آسیب‌های روحی و روانی آنان را فراهم کنند. 

