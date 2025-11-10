جشنواره چندرسانه ای میراث فرهنگی خوزستان، ویترینی برای معرفی فرهنگ استان

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در جریان نشست برنامه ریزی چهارمین جشنواره چندرسانه ای میراث فرهنگی خوزستان با حضور علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور و محمد جوروند، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان، با تاکید بر این موضوع که این جشنواره ویترینی برای معرفی فرهنگ استان خواهد بود، اظهار داشت: ضمن تقدیر از وزارت میراث فرهنگی برای انتخاب خوزستان به عنوان میزبان این دوره از جشنواره، باید گفت که خوزستان از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی و آیینی برخوردار است که چنین رویدادهایی می‌توانند به خوبی آنها را به جهان عرضه کنند.

وی در ادامه با تقسیم‌بندی توسعه به دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، خاطرنشان کرد: توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که در کنار پیشرفت‌های مادی، به ابعاد فرهنگی، هنری و میراث تاریخی نیز توجه ویژه‌ای شود. جامعه‌ای که صرفاً بر جنبه‌های مادی متمرکز شود، از پویایی و روح حیات بی‌بهره خواهد ماند.

استاندار خوزستان با اشاره به تأثیر مثبت رویدادهای فرهنگی بر بلوغ فکری جامعه، گفت: آشنایی با مفاهیم هنری و جلوه‌های گوناگون فرهنگی، ظرفیت گفت‌وگو و تعامل سازنده را در بین مردم افزایش می‌دهد.

وی با یادآوری موفقیت استان در رویداد «ایران جان»، افزود: همان‌طور که آن برنامه، چهره‌ای زیبا از خوزستان به ارمغان آورد، این جشنواره بین‌المللی نیز فرصت مغتنمی برای نمایش هرچه بهتر قابلیت‌های این خطه است.

موالی‌زاده در پایان قول داد تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری با شکوه این جشنواره، از جمله اسکان هنرمندان و هماهنگی با نهادهای مرتبط، فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/