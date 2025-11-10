بهرهبرداری از هنرستان ۶ کلاسه در منطقه کوشک اندیکا
در راستای توسعه فضاهای آموزشی، هنرستان ۶ کلاسه در منطقه کوشک شهرستان اندیکا به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان، امروز دوشنبه با اعلام این خبر، گفت: این مدرسه با زیربنای ۶۰۰ مترمربع و مساحت زمین ۲۱۰۰ مترمربع ساخته شده و دارای امکانات آموزشی استاندارد برای دانشآموزان است.
محمد سعیدی پور افزود: مجموع هزینه احداث این هنرستان ۱۷۰ میلیارد ریال بوده که ۲۷ میلیارد ریال آن با مشارکت بنیاد علمی قلم چی تأمین شده است.