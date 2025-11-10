خبرگزاری کار ایران
بهره‌برداری از هنرستان ۶ کلاسه در منطقه کوشک اندیکا

بهره‌برداری از هنرستان ۶ کلاسه در منطقه کوشک اندیکا
کد خبر : 1711852
در راستای توسعه فضا‌های آموزشی، هنرستان ۶ کلاسه در منطقه کوشک شهرستان اندیکا به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان، امروز دوشنبه با اعلام این خبر، گفت: این مدرسه با زیربنای ۶۰۰ مترمربع و مساحت زمین ۲۱۰۰ مترمربع ساخته شده و دارای امکانات آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان است. 

محمد سعیدی پور افزود:  مجموع هزینه احداث این هنرستان ۱۷۰ میلیارد ریال بوده که ۲۷ میلیارد ریال آن با مشارکت بنیاد علمی قلم چی تأمین شده است.

 

