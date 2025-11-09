استاندار البرز:
البرز در مسیر توسعه متوازن و برگزاری انتخاباتی سالم گام برمیدارد
استاندار البرز گفت: استان البرز با وجود چالشهای انسانی و فیزیکی، در سالهای اخیر توانسته با همدلی مدیران و همراهی مردم، گامهای مؤثری در مسیر توسعه عمرانی، اجتماعی و سیاسی بردارد و آماده برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و بدون حاشیه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در نشست تبیین وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان که در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار داشت: طی چند سال اخیر استان البرز در مسیر رشد و تثبیت جایگاه خود گامهای مهمی برداشته است، هرچند در حوزههای نیروی انسانی، فضاهای فیزیکی و زیرساختهای اداری همچنان با برخی محدودیتها مواجه هستیم. با این حال، تلاشها و همکاری مدیران استانی موجب شده که در بسیاری از حوزهها به موفقیتهای چشمگیری دست یابیم.
وی افزود: بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت استان بهطور مستمر در حال افزایش است و هر سال حدود ۳۰ هزار نفر به جمعیت آن افزوده میشود. رشد جمعیت، نیازمند برنامهریزی دقیق در حوزههای اجتماعی و خدماتی است و با وجود فشارهای ناشی از مهاجرت و کمبود منابع، دستگاههای اجرایی استان با وجدان کاری بالا در حال خدمترسانی هستند.
استاندار البرز با اشاره به عملکرد استان در پروژههای عمرانی و اجتماعی گفت: در دو تا سه سال اخیر، البرز در زمره استانهای موفق کشور در اجرای پروژههای عمرانی قرار گرفته است. این دستاورد حاصل همدلی، تلاش و روحیه جهادی مجموعه مدیران استانی است.
عبداللهی همچنین بر اهمیت نقش نیروی انسانی در پیشرفت استان تأکید کرد و افزود: سرمایه انسانی کارآمد و متعهد، محور اصلی توسعه استان است. ما باید با برنامهریزی دقیق و آموزشهای هدفمند، سطح توانمندی و بهرهوری کارکنان دستگاههای اجرایی را ارتقا دهیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم.
وی در ادامه به اهمیت برگزاری انتخابات پیشرو اشاره کرد و گفت: انتخابات پیشرو از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید با تلاش شبانهروزی همه مدیران، شاهد انتخاباتی سالم، قانونمند و بدون حاشیه در استان باشیم. این انتخابات، نماد مردمسالاری دینی و اعتماد عمومی به نظام است و تلاش داریم با مدیریت دقیق، آرامش سیاسی و اجتماعی استان حفظ شود.
استاندار البرز با اشاره به عملکرد مطلوب استان در دورههای گذشته انتخابات افزود: در انتخاباتهای گذشته، البرز همواره از استانهای موفق کشور بوده است و این بار نیز با همکاری معاونت سیاسی و فرمانداران، تلاش میکنیم انتخاباتی منظم و شفاف برگزار شود تا چهار سال آینده را با آرامش و ثبات سیاسی سپری کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات اجتماعی از جمله ازدواج و طلاق اشاره کرد و گفت: طبق آمارهای ثبتشده، نرخ طلاق در استان کاهش یافته است که نتیجه تلاشهای هماهنگ دستگاههای فرهنگی و اجتماعی است. البته موضوع ازدواج، ثبت موالید و مهاجرت خانوارها همچنان نیازمند بررسی دقیقتری است تا بتوان روند بهبود شاخصهای اجتماعی را تداوم بخشید.
عبداللهی در پایان با قدردانی از همراهی مدیران و مردم استان گفت: خدمت صادقانه و رفتار صمیمی با مردم، اساس اعتماد و رضایتمندی عمومی است. امیدوارم همه همکاران با همین رویکرد، همچنان در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.