معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور:
در شرایط کنونی کشور، مدیریت هنرمندانه و تقویت گفتمان امید ضرورتی اجتنابناپذیر است
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور گفت: در شرایط پیچیده امروز کشور، مدیریت نیازمند هنرمندی، سعهصدر و بهرهگیری از تجربههای گذشته است و مسئولان باید با تکیه بر گفتمان امید، واقعبینی و تعامل، زمینه انسجام ملی و پویایی اجتماعی را بیش از پیش فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مهدی سنائی در نشست تبیین وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان البرز که در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار داشت: تحولات سالهای اخیر در کشور، ضمن ایجاد پیشرفتهای قابل توجه، چالشهایی نیز در حوزههای اجتماعی و اقتصادی بهوجود آورده است. این شرایط ایجاب میکند که مدیران استانی و ملی با صبر، خلاقیت و نگاه واقعبینانه، مدیریت را به شکلی هنرمندانه پیش ببرند تا اعتماد عمومی و امید اجتماعی تقویت شود.
او افزود: مردم ایران همواره نشان دادهاند که ساختار سیاسی کشور را از آنِ خود میدانند و در بزنگاههای مختلف با حضور آگاهانه، پشتوانه نظام بودهاند. با این حال، نباید از نگرانیها و دغدغههای اقشار مختلف جامعه غافل شد و لازم است با سیاستگذاری دقیق، آسیبپذیرترین اقشار جامعه در اولویت برنامههای حمایتی قرار گیرند.
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تقویت گفتمان سیاسی و اجتماعی در جامعه گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور، کمتحملی و ضعف در گفتوگوهای سیاسی است. باید فضای تعامل، همفکری و نقد سازنده در جامعه گسترش یابد تا مدیران و نخبگان بتوانند آزادانه دیدگاههای خود را در مسیر اصلاح و بهبود امور ارائه دهند.
سنائی با اشاره به نقش مهم انتخابات پیشرو در تقویت سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و بدون حاشیه میتواند نماد بلوغ سیاسی کشور باشد. باید از نیروهای متخصص، پاکدست و کارآمد برای حضور در عرصههای انتخاباتی استفاده کرد تا مردم احساس کنند رأی آنها مستقیماً در بهبود شرایط اثرگذار است.
وی همچنین به اهمیت نقش رسانهها در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: امروز رسانهها و فضای مجازی، نقش بیبدیلی در ایجاد امید، آگاهی و اعتماد اجتماعی دارند. مدیران باید در ارتباط با جامعه، شفافتر عمل کنند و از ظرفیت رسانههای دانشگاهی و نخبگانی برای ارتقای گفتوگوهای اجتماعی استفاده شود.
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع سیاست خارجی و نقش استانها در تحقق آن پرداخت و افزود: استان البرز با برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی، اقتصادی و موقعیت ویژه ارتباطی، میتواند در تعاملات منطقهای و روابط خارجی کشور نقش مؤثری ایفا کند. وجود فرودگاه بینالمللی پیام، نماد ظرفیت بینالمللی البرز در حوزه اقتصادی است و باید از این فرصت در جهت توسعه صادرات، همکاریهای فناورانه و جذب سرمایهگذاری استفاده شود.
سنائی ادامه داد: در شرایط فعلی که سیاست خارجی کشور با محوریت تعامل سازنده با همسایگان و عضویت در سازمانهای منطقهای پیش میرود، استانهای برخوردار از زیرساختهای اقتصادی مانند البرز میتوانند نقش مکمل دولت را در پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا کنند.
سنائی همچنین به ظرفیتهای بینالمللی استان البرز اشاره کرد و گفت: فرایند خواهرخواندگی شهرهای البرز با شهرهای خارجی میتواند ابزار مؤثری برای توسعه روابط فرهنگی، اقتصادی و آموزشی استان باشد. این ارتباطات فرصتهای تازهای برای جذب سرمایهگذاری، انتقال تجربه و فناوری، و ارتقای تعاملات مردم با سایر کشورها فراهم میکند و به توسعه پایدار و تقویت دیپلماسی شهری کمک میکند. استفاده هدفمند از ظرفیتهای خواهرخواندگی، میتواند جایگاه البرز را در عرصه روابط بینالمللی کشور تقویت و ارتباط دولت و مردم با نهادهای خارجی را به شکل مؤثرتری برقرار کند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم همافزایی میان دولت و مجلس گفت: اگر تعامل سازنده میان دولت و مجلس استمرار یابد، بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور بهصورت ریشهای حل خواهد شد. در چنین شرایطی، نقش مدیران محلی، نخبگان و دانشگاهها در انتقال دیدگاههای علمی و تجربی به تصمیمگیران ملی بسیار تعیینکننده است.