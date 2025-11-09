به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز در نشست تبیین وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان البرز که با حضور مشاور سیاسی رئیس‌جمهور برگزار شد، تعدادی از فرمانداران البرز، بخشداران شهرستان‌هاو مدیران کل استانداری البرز، آخرین برنامه‌ها و دستاوردهای حوزه‌های اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و عمرانی استان را تشریح کردند.

مسئولان حاضر در این نشست، از کاهش چشمگیر جرایم، تقویت امنیت محلات، پیشرفت طرح‌های عمرانی و بهبود شاخص‌های اجتماعی در مناطق مختلف البرز خبر دادند.

اسماعیلی‌فرد: البرز، نماد انتخاباتی آرام، سالم و امیدبخش

مریم اسماعیلی‌فرد مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت فعال مردم، این استان آماده است الگویی از برگزاری انتخاباتی سالم، آرام و پرشور ارائه دهد.

وی با اشاره به نقش محوری مشارکت عمومی در تقویت سرمایه اجتماعی افزود: انتخابات فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و نمایش بلوغ سیاسی جامعه است و صیانت از آرای مردم، مهم‌ترین وظیفه دفاتر سیاسی و فرمانداری‌ها به شمار می‌رود.

اسماعیلی‌فرد با تأکید بر اینکه البرز با تنوع جمعیتی و فرهنگی خود همواره در صف نخست مشارکت‌های ملی بوده و مدیریت صحیح این تنوع می‌تواند به همبستگی اجتماعی بینجامد، افزود: نگاه به انتخابات باید فراتر از رقابت سیاسی باشد؛ چرا که هر رأی مردم رأی به آینده‌ای بهتر است.

مهرور: البرز رنگین‌کمان اقوام ایران است

مهدی مهرور، معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج نیز در این نشست با اشاره به تنوع فرهنگی استان گفت: البرز رنگین‌کمان اقوام ایران است و این تنوع فرهنگی، نیازمند برنامه‌ریزی هوشمند در حوزه اجتماعی و فرهنگی است.

وی افزود: در بخش عمرانی اقدامات موثری برای رفع معضل ترافیک، توسعه تصفیه‌خانه‌ها و مخازن ذخیره آب انجام شده و قرارگاه اجتماعی نیز برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی استان تشکیل شده است.

مهرور همچنین از اجرای طرح‌های حمایتی برای اصناف، کشاورزان، فرهنگیان و دانشجویان خبر داد و گفت: تعامل اجتماعی در البرز یک اصل مدیریتی است که باید استمرار یابد.

شمیرانی: توسعه خدمات درمانی و زیرساختی در نظرآباد

قدرت‌الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد، در این نشست گفت: دو درمانگاه جدید در قالب طرح‌های قرارگاه اجتماعی راه‌اندازی شده و احداث پلی‌کلینیک تخصصی شهرستان با اعتبار ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

وی با اشاره به مدیریت ناترازی انرژی افزود: نصب ژنراتورهای جدید و تقویت منابع آب شرب موجب شد در تابستان امسال هیچ‌گونه قطعی آب یا برق در شهرستان نداشته باشیم.

صادقلو: نشاط اجتماعی و توانمندسازی در ساوجبلاغ

جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، با برگزاری جشنواره‌های روستایی و پیاده‌روی‌های خانوادگی، به دنبال افزایش رضایت عمومی هستیم.

وی افزود: در قالب طرح عدالت‌محور قرارگاه اجتماعی، هشت محله کم‌برخوردار شناسایی و طرح‌های توانمندسازی در آن‌ها اجرا شده است.

نظام‌لو: فردیس در مسیر توسعه شهری و حمل‌ونقل پاک

معصومه نظام‌لو، بخشدار مرکزی فردیس، در این نشست با اشاره به اقدامات عمرانی شهرستان گفت: «ایجاد تقاطع‌های غیرهمسطح برای رفع ترافیک، توسعه فضاهای آموزشی و دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها از اقدامات شاخص بوده است.

وی افزود: با حفر ۱۰ حلقه چاه جدید و اضافه شدن پنج دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، زیرساخت‌های شهری ارتقا یافته و بیمارستان شهید سلیمانی نیز نقش مهمی در بهبود خدمات درمانی ایفا کرده است.

جعفری: احیای ظرفیت‌های گردشگری در طالقان

فاطمه جعفری، معاون فرماندار طالقان، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی این شهرستان اذعان داشت: طالقان با وجود گستردگی جغرافیایی و جاذبه‌های طبیعی فراوان، با برخی محدودیت‌های زیرساختی روبه‌روست.

وی افزود: چهار محله کم‌برخوردار شناسایی شده و طرح‌های ساماندهی گردشگری، فرهنگی و اجتماعی در حال اجراست تا از ظرفیت‌های بومی در جهت توسعه محلی استفاده شود.

چگینی‌نژاد: مقابله با اعتیاد و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در چهارباغ

محمد چگینی‌نژاد، معاون سیاسی فرمانداری چهارباغ، با اشاره به چالش‌های اجتماعی این منطقه گفت: مجاورت شهرستان با ندامتگاه قزلحصار مشکلاتی به‌همراه دارد، اما با راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ برای درمان و بازتوانی معتادان، چهره اجتماعی شهر در حال تغییر است.

وی افزود: در آستانه انتخابات، نشست‌های هم‌اندیشی برای افزایش مشارکت سیاسی مردم در حال برگزاری است.

کمالی: اشتهارد؛ قلب صنعتی البرز و محور اشتغال‌زایی

محمدصادق کمالی، فرماندار شهرستان اشتهارد، اظهار کرد: ۶۰ درصد صنایع استان در این شهرستان مستقر است و اشتهارد سهم عمده‌ای در اشتغال البرز، تهران و قزوین دارد.

وی افزود: با وجود نیاز به دو هزار نیروی کارگر، برای جذب جوانان بومی در صنایع، دوره‌های آموزشی و فرهنگی متعددی برگزار شده و هم‌اکنون وضعیت اشتغال صنعتی در منطقه باثبات است.

آقایی: مشارکت بانوان، پشتوانه امنیت و حکمرانی است

معصومه آقایی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز، با اشاره به نقش مؤثر زنان در ثبات اجتماعی تصریح کرد: حضور بانوان، موجب تقویت مشروعیت سیاسی و ارتقای کیفیت حکمرانی است. امروز بیش از دو هزار و ۷۵۰ زن در رده‌های مدیریتی کشور منصوب شده‌اند و این نشانه اعتماد نظام به توانمندی زنان است.

وی خواستار ایجاد جایگاه رسمی برای بانوان در ستادهای انتخاباتی شد و افزود: بانوان باید در تصمیم‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی سهم واقعی خود را داشته باشند.

کاظمینی: رشد جمعیت و پیچیدگی‌های اجتماعی در البرز

محمدجواد کاظمینی، مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، در پایان گفت: البرز سالانه با افزایش جمعیت ۱۴۰ هزار نفری روبه‌روست که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از مهاجرت از استان‌های جنوبی است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت خیرین و سمن‌ها، پروژه‌های عمرانی و اجتماعی متعددی در استان به ثمر رسیده و سامانه‌ای برای رصد مشکلات و پیشنهادهای مردمی طراحی شده تا ارتباط مردم با مسئولان تسهیل شود.

فرهند: البرز در جمع فعال‌ترین استان‌های رسانه‌ای کشور

محمدباقر فرهند، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز گفت: این استان با برخورداری از ۱۶ خبرگزاری، ۲۰۰ نشریه محلی و الکترونیکی، ۱۳۰ نمایندگی رسانه‌ای سراسری و یک مرکز فعال صدا و سیما، از استان‌های پیشرو کشور در عرصه اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای است.

فرهند افزود: رسانه‌های استان نقشی مؤثر در تبیین دستاوردهای نظام، ارتقای آگاهی عمومی و مقابله با شایعات دارند.

وی با تأکید بر حمایت از آزادی مسئولانه رسانه‌ها، از آغاز طرح‌های نوآورانه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: رسانه‌های البرز با حفظ تعهد حرفه‌ای، در مسیر امیدآفرینی، همبستگی اجتماعی و حکمرانی مطلوب گام برمی‌دارند.

