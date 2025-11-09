خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبیین وضعیت سیاسی و اجتماعی البرز با حضور مشاور سیاسی رئیس‌جمهور

تبیین وضعیت سیاسی و اجتماعی البرز با حضور مشاور سیاسی رئیس‌جمهور
کد خبر : 1711781
لینک کوتاه کپی شد.

در نشست مشترک مسئولان البرز با مشاور سیاسی رئیس‌جمهور، روند بهبود شاخص‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز در نشست تبیین وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان البرز که با حضور مشاور سیاسی رئیس‌جمهور برگزار شد، تعدادی از فرمانداران البرز، بخشداران شهرستان‌هاو مدیران کل استانداری البرز، آخرین برنامه‌ها و دستاوردهای حوزه‌های اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و عمرانی استان را تشریح کردند.

مسئولان حاضر در این نشست، از کاهش چشمگیر جرایم، تقویت امنیت محلات، پیشرفت طرح‌های عمرانی و بهبود شاخص‌های اجتماعی در مناطق مختلف البرز خبر دادند.

اسماعیلی‌فرد: البرز، نماد انتخاباتی آرام، سالم و امیدبخش

مریم اسماعیلی‌فرد مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت فعال مردم، این استان آماده است الگویی از برگزاری انتخاباتی سالم، آرام و پرشور ارائه دهد.

وی با اشاره به نقش محوری مشارکت عمومی در تقویت سرمایه اجتماعی افزود: انتخابات فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و نمایش بلوغ سیاسی جامعه است و صیانت از آرای مردم، مهم‌ترین وظیفه دفاتر سیاسی و فرمانداری‌ها به شمار می‌رود.

اسماعیلی‌فرد با تأکید بر اینکه البرز با تنوع جمعیتی و فرهنگی خود همواره در صف نخست مشارکت‌های ملی بوده و مدیریت صحیح این تنوع می‌تواند به همبستگی اجتماعی بینجامد، افزود: نگاه به انتخابات باید فراتر از رقابت سیاسی باشد؛ چرا که هر رأی مردم رأی به آینده‌ای بهتر است.

مهرور: البرز رنگین‌کمان اقوام ایران است

مهدی مهرور، معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج نیز در این نشست با اشاره به تنوع فرهنگی استان گفت: البرز رنگین‌کمان اقوام ایران است و این تنوع فرهنگی، نیازمند برنامه‌ریزی هوشمند در حوزه اجتماعی و فرهنگی است.

وی افزود: در بخش عمرانی اقدامات موثری برای رفع معضل ترافیک، توسعه تصفیه‌خانه‌ها و مخازن ذخیره آب انجام شده و قرارگاه اجتماعی نیز برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی استان تشکیل شده است.

مهرور همچنین از اجرای طرح‌های حمایتی برای اصناف، کشاورزان، فرهنگیان و دانشجویان خبر داد و گفت: تعامل اجتماعی در البرز یک اصل مدیریتی است که باید استمرار یابد.

شمیرانی: توسعه خدمات درمانی و زیرساختی در نظرآباد

قدرت‌الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد، در این نشست گفت: دو درمانگاه جدید در قالب طرح‌های قرارگاه اجتماعی راه‌اندازی شده و احداث پلی‌کلینیک تخصصی شهرستان با اعتبار ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

وی با اشاره به مدیریت ناترازی انرژی افزود: نصب ژنراتورهای جدید و تقویت منابع آب شرب موجب شد در تابستان امسال هیچ‌گونه قطعی آب یا برق در شهرستان نداشته باشیم.

صادقلو: نشاط اجتماعی و توانمندسازی در ساوجبلاغ

جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، با برگزاری جشنواره‌های روستایی و پیاده‌روی‌های خانوادگی، به دنبال افزایش رضایت عمومی هستیم.

وی افزود: در قالب طرح عدالت‌محور قرارگاه اجتماعی، هشت محله کم‌برخوردار شناسایی و طرح‌های توانمندسازی در آن‌ها اجرا شده است.

نظام‌لو: فردیس در مسیر توسعه شهری و حمل‌ونقل پاک

معصومه نظام‌لو، بخشدار مرکزی فردیس، در این نشست با اشاره به اقدامات عمرانی شهرستان گفت: «ایجاد تقاطع‌های غیرهمسطح برای رفع ترافیک، توسعه فضاهای آموزشی و دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها از اقدامات شاخص بوده است.

وی افزود: با حفر ۱۰ حلقه چاه جدید و اضافه شدن پنج دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، زیرساخت‌های شهری ارتقا یافته و بیمارستان شهید سلیمانی نیز نقش مهمی در بهبود خدمات درمانی ایفا کرده است.

جعفری: احیای ظرفیت‌های گردشگری در طالقان

فاطمه جعفری، معاون فرماندار طالقان، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی این شهرستان اذعان داشت: طالقان با وجود گستردگی جغرافیایی و جاذبه‌های طبیعی فراوان، با برخی محدودیت‌های زیرساختی روبه‌روست.

وی افزود: چهار محله کم‌برخوردار شناسایی شده و طرح‌های ساماندهی گردشگری، فرهنگی و اجتماعی در حال اجراست تا از ظرفیت‌های بومی در جهت توسعه محلی استفاده شود.

چگینی‌نژاد: مقابله با اعتیاد و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در چهارباغ

محمد چگینی‌نژاد، معاون سیاسی فرمانداری چهارباغ، با اشاره به چالش‌های اجتماعی این منطقه گفت: مجاورت شهرستان با ندامتگاه قزلحصار مشکلاتی به‌همراه دارد، اما با راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ برای درمان و بازتوانی معتادان، چهره اجتماعی شهر در حال تغییر است.

وی افزود: در آستانه انتخابات، نشست‌های هم‌اندیشی برای افزایش مشارکت سیاسی مردم در حال برگزاری است.

کمالی: اشتهارد؛ قلب صنعتی البرز و محور اشتغال‌زایی

محمدصادق کمالی، فرماندار شهرستان اشتهارد، اظهار کرد: ۶۰ درصد صنایع استان در این شهرستان مستقر است و اشتهارد سهم عمده‌ای در اشتغال البرز، تهران و قزوین دارد.

وی افزود: با وجود نیاز به دو هزار نیروی کارگر، برای جذب جوانان بومی در صنایع، دوره‌های آموزشی و فرهنگی متعددی برگزار شده و هم‌اکنون وضعیت اشتغال صنعتی در منطقه باثبات است.

آقایی: مشارکت بانوان، پشتوانه امنیت و حکمرانی است

معصومه آقایی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز، با اشاره به نقش مؤثر زنان در ثبات اجتماعی تصریح کرد: حضور بانوان، موجب تقویت مشروعیت سیاسی و ارتقای کیفیت حکمرانی است. امروز بیش از دو هزار و ۷۵۰ زن در رده‌های مدیریتی کشور منصوب شده‌اند و این نشانه اعتماد نظام به توانمندی زنان است.

وی خواستار ایجاد جایگاه رسمی برای بانوان در ستادهای انتخاباتی شد و افزود: بانوان باید در تصمیم‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی سهم واقعی خود را داشته باشند.

کاظمینی: رشد جمعیت و پیچیدگی‌های اجتماعی در البرز

محمدجواد کاظمینی، مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، در پایان گفت: البرز سالانه با افزایش جمعیت ۱۴۰ هزار نفری روبه‌روست که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از مهاجرت از استان‌های جنوبی است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت خیرین و سمن‌ها، پروژه‌های عمرانی و اجتماعی متعددی در استان به ثمر رسیده و سامانه‌ای برای رصد مشکلات و پیشنهادهای مردمی طراحی شده تا ارتباط مردم با مسئولان تسهیل شود.

فرهند: البرز در جمع فعال‌ترین استان‌های رسانه‌ای کشور

محمدباقر فرهند، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز گفت: این استان با برخورداری از ۱۶ خبرگزاری، ۲۰۰ نشریه محلی و الکترونیکی، ۱۳۰ نمایندگی رسانه‌ای سراسری و یک مرکز فعال صدا و سیما، از استان‌های پیشرو کشور در عرصه اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای است.

فرهند افزود: رسانه‌های استان نقشی مؤثر در تبیین دستاوردهای نظام، ارتقای آگاهی عمومی و مقابله با شایعات دارند.

وی با تأکید بر حمایت از آزادی مسئولانه رسانه‌ها، از آغاز طرح‌های نوآورانه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: رسانه‌های البرز با حفظ تعهد حرفه‌ای، در مسیر امیدآفرینی، همبستگی اجتماعی و حکمرانی مطلوب گام برمی‌دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ