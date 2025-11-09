۵ کشته و ۲ مصدوم در سانحه رانندگی محور کرمانشاه – بیستون

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، این حادثه دلخراش حوالی ساعت ۱۴:۴۶ دقیقه در محدوده جنب پمپ بنزین ایلیا رخ داد و بلافاصله پس از اعلام موضوع به مرکز فوریت‌های پزشکی، چند دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند. شدت برخورد به‌گونه‌ای بود که خودروی سواری به‌شدت آسیب دید و پنج سرنشین آن در دم جان باختند.

مسعود قلعه سفیدی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با تأیید این خبر اظهار داشت: «در این سانحه پنج نفر در صحنه جان خود را از دست دادند و دو نفر مصدوم شدند که با اقدامات اولیه امدادگران، به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شدند.»

وی افزود: «تیم‌های امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات رهاسازی اجساد با همکاری نیروهای آتش‌نشانی و پلیس راه انجام شد.»

قلعه‌سفیدی در ادامه با اشاره به افزایش تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سرعت غیرمجاز، خستگی و بی‌احتیاطی در حین رانندگی خودداری کنند تا از بروز حوادث تلخ مشابه جلوگیری شود.

در همین حال، کارشناسان پلیس راه استان کرمانشاه نیز برای بررسی علت دقیق این سانحه در محل حاضر شدند. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، سرعت غیرمجاز و بی‌احتیاطی در سبقت از عوامل احتمالی بروز این حادثه اعلام شده است.

این سانحه در حالی رخ می‌دهد که طی هفته‌های اخیر چندین مورد تصادف منجر به فوت در محورهای منتهی به بیستون گزارش شده و مسئولان پلیس راه از رانندگان خواسته‌اند در مسیرهای پرتردد استان با دقت و آرامش بیشتری رانندگی کنند.

