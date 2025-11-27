ایلنا از چهارمحال و بختیاری گزارش میدهد؛
محرومیت راههای روستایی در کوهرنگ؛ ۲۲۴ کیلومتر راه نیازمند آسفالت/ کوچ اجباری روستاییان به دلیل جادههای نیمهکاره در بازفت
چهارمحال و بختیاری با داشتن بیش از ۹۰۰روستا که از این تعداد ۱۸۰ روستا خالی از سکنه و ۶۰۰ روستای آن بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارد و از جمله استانهایی است که بیشترین تعداد روستا و جمعیت روستایی را در کشور دارا است با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه برخی از این روستاها در مناطق کوهستانی و سخت گذر قرار دارند که داشتن راه مناسب از جمله نیازهای این مناطق به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارمحال و بختیاری سههزار و ۸۰۱ کیلومتر راه اصلی، فرعی، درونشهری و روستایی دارد که دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر از آن (بیش از ۷۰ درصد) شامل راههای فرعی و روستایی است.
ساخت و نگهداری راههای روستایی در چهارمحال و بختیاری بهعلت کوهستانی بودن و بارشهای سنگین برف، هزینه بسیار بالاتر از میانگین کشوری دارد.
هر کیلومتر راه روستایی بین ۷ تا ۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و شرایط جغرافیایی و یخبندان، هزینههای نگهداری را دو چندان میکند.
محرومیت در بازفت؛ جادههای نیمهکاره و مهاجرت اجباری روستاییان
یکی از شهروندان بخش بازفت در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، احداث و بهسازی جادههای ارتباطی را مهمترین خواسته مردم این منطقه دانست و گفت: نبود راههای مناسب، منجر به رهاسازی خانهها و مهاجرت اجباری روستاییان شده است.
محمد کاظمی با اشاره به مشکلات شدید تردد در این منطقه اشاره کرد و افزود: مردم ساکن در روستاهای این بخش در مسیر تردد خود با دو گردنه صعبالعبور «چری» و «شاهمنصوری» مواجه هستند که در فصل زمستان و به دلیل بارش سنگین برف، ممکن است مسیر تردد آنها تا فصل بهار کاملاً مسدود شود.
وی ادامه داد: نبود زیرساختهای ارتباطی مناسب باعث شده تا بسیاری از روستاییان با وجود داشتن مالکیت و خانههای خود، برای دسترسی به امکانات اولیه، مجبور به ترک خانه و کاشانه شده و به مراکز شهرستان یا استان مهاجرت کنند.
کاظمی با انتقاد از رهاسازی پروژههای راهسازی، افزود: متأسفانه بسیاری از این پروژهها با وجود آغاز شدن، به دلیل تأمین نشدن به موقع بودجه، نیمهکاره رها میشوند که این امر علاوه بر مشکلات ایجادشده، موجب از بین رفتن همان اعتبارات اولیه نیز میشود.
در حال حاضر ۳۲۴ کیلومتر راه خاکی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد
معاون فنی و ساخت راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۲۴ کیلومتر راه خاکی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد که آسفالت آنها در اولویت اصلی برنامههای این اداره کل قرار دارد.
مهدی مرتضویزاده افزود: هزینه ساخت هر کیلومتر راه روستایی با توجه به موقعیت منطقه بین ۷۵ تا ۹۰ میلیارد ریال است و در سال گذشته تنها ۳۶ درصد از اعتبارات مصوب معادل ۴۳۰ میلیارد ریال به راه های روستایی استان تخصیص داده شد.
وی ادامه داد: در صورت اختصاص کامل اعتبارات موجود، سالانه حدود ۳۰ کیلومتر راه روستایی میتوان احداث کرد، اما با محدودیت منابع فعلی، این رقم به ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر کاهش یافته است.
مرتضوی زاده با اشاره به تغییر نحوه تخصیص اعتبارات از سال ۱۳۹۹ گفت: اعتبارات ساخت و نگهداری راههای روستایی اکنون باید از محل اعتبارات تملک دارایی استان تأمین شود و هیچ اعتبار ملی برای آن در نظر گرفته نشده است و این موضوع به زیان استانهای کوچکی مانند چهارمحال و بختیاری با شبکه گسترده راههای روستایی است.
معاون فنی و ساخت راههای روستایی چهارمحال و بختیاری هشدار داد: در صورت تداوم وضعیت فعلی و کمبود اعتبار، برای آسفالت کردن ۳۲۴ کیلومتر راه خاکی موجود در روستاهای بالای ۲۰ خانوار، حداقل ۱۰ سال زمان نیاز است و این میزان پاسخگوی مطالبات مردم نخواهد بود.
مرتضویزاده از احداث ۳۳ کیلومتر راه روستایی جدید و نگهداری ۸۰ کیلومتر راه روستایی در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: جهت احداث راه های روستایی جدید چهار هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که دو هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال آن برای احداث و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای نگهداری بوده است.
محرومیت شدید راههای روستایی در کوهرنگ؛ ۲۲۴ کیلومتر راه خاکی نیازمند آسفالت
فرماندار شهرستان کوهرنگ به خبرنگار ایلنا گفت: در این شهرستان ۸۶۹ کیلومتر راه روستایی صعبالعبور و ۵۵۰ کیلومتر راه مواصلاتی شهری با شرایط نامناسب وجود دارد.
محسن فرهادی بیان کرد: از مجموع ۳۲۴ کیلومتر راه خاکی استان ۲۲۴ کیلومتر راه خاکی در شهرستان کوهرنگ قرار دارد و این شهرستان بیشترین سهم راههای خاکی استان را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به محور حیاتی گردنه عسلکشان گفت: این گردنه یکی از برفگیرترین نقاط استان است و با وجود مطالعات و بررسی مسیر جایگزین، به دلیل رانش و پرتگاههای خطرناک، تغییر مسیر امکانپذیر نبوده است.
فرماندار شهرستان کوهرنگ تاکید کرد: در صورت تامین اعتبار کافی و انجام عملیات آسفالت در بخشهای سختگذر، این مسیر قابلیت برفروبی خواهد داشت و از انسداد آن جلوگیری میشود.
محورهای روستایی چهارمحال و بختیاری نیازمند اعتبارات ویژهای است
معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: اعتبارات فعلی برای پوشش نیازهای زیرساختی بهویژه در بخش راههای روستایی استان کافی نیست و قیمت تمامشده راهسازی در استانهای کوهستانی مانند چهارمحال و بختیاری بالاتر از سایر استانها است.
اردشیر آذر با اشاره به مشکلات مناطق مختلف استان در شهرستانهای اردل و لردگان به دلیل وجود گردنههای سختگذر بیان کرد: وضعیت ماشینآلات راهداری استان نامطلوب و متناسب با شرایط کوهستانی نیست.
وی بیشترین دغدغه و نارضایتی مردم را نبود راههای مناسب روستایی بهویژه درمناطق اردل، لردگان، کوهرنگ، بازفت و موگویی عنوان کرد و افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام راهسازی، روکش آسفالت، تامین قیر رایگان و ایمنسازی نقاط حادثهخیز از مهمترین مطالبات استان است.
گزارش: راضیه صیادی