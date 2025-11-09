خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۵ مصدوم در پی واژگونی وانت نیسان در محور داراب - استهبان

۱۵ مصدوم در پی واژگونی وانت نیسان در محور داراب - استهبان
کد خبر : 1711759
لینک کوتاه کپی شد.

بر اثر حادثه واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در محور داراب - استهبان در محل سد رودبال با ۱۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، این حادثه در ساعت ۱۵:۲۷ بعدازظهر یکشنبه، ۱۸ آبان به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.

کارشناسان اورژانس، بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، با چهار دستگاه آمبولانس ۱۱۵ شهرستان داراب به محل فوریت اعزام شدند.

 با اقدام به موقع، خدمات درمانی پیش بیمارستانی مورد نیاز به مصدومان ارائه شد و در ادامه دو سرنشین خودرو در محل درمان شدند و ۱۳ مصدوم دیگر برای دریافت خدمات درمانی پیشرفته‌تر به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ