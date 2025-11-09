۱۵ مصدوم در پی واژگونی وانت نیسان در محور داراب - استهبان

به گزارش ایلنا، این حادثه در ساعت ۱۵:۲۷ بعدازظهر یکشنبه، ۱۸ آبان به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.

کارشناسان اورژانس، بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، با چهار دستگاه آمبولانس ۱۱۵ شهرستان داراب به محل فوریت اعزام شدند.

با اقدام به موقع، خدمات درمانی پیش بیمارستانی مورد نیاز به مصدومان ارائه شد و در ادامه دو سرنشین خودرو در محل درمان شدند و ۱۳ مصدوم دیگر برای دریافت خدمات درمانی پیشرفته‌تر به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شدند.

