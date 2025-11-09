به گزارش ایلنا، ماجرا از آنجا آغاز شد که نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری درباره بازگشت دو عضو سابق شورای شهر شیراز در فضای اداری مطرح شد؛ اما هنوز از سوی مراجع رسمی به شورا ابلاغ نشده بود.

همین مسئله کافی بود تا اعضا بر سر نحوه مواجهه با آن دچار اختلاف نظر شوند.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اهمیت رعایت روال قانونی تأکید کرد: تا زمان احراز اصالت و ابلاغ رسمی حکم، هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه می‌تواند تبعات حقوقی در پی داشته باشد.

سید ابراهیم حسینی پیشنهاد داد جلسه برای جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی متوقف شود؛ پیشنهادی که با رأی اکثریت اعضا همراه شد.

در پشت پرده اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا اعضای تعلیق‌شده با اجرای این حکم می‌توانند دوباره به صحن شورا بازگردند یا همچنان تا تصمیم نهایی وزارت کشور باید منتظر بمانند؟

برداشت‌های متفاوتی از مفاد رأی دیوان وجود دارد. برخی آن را به معنای بازگشت فوری اعضای سابق می‌دانند و برخی معتقدند تا ابلاغ رسمی از فرمانداری یا استانداری، هیچ تغییری در ترکیب شورا ایجاد نمی‌شود.

در نهایت، جلسه‌ای که با هدف بررسی دستور کارهای جاری آغاز شده بود، بدون نتیجه مشخص پایان یافت و رئیس شورا اعلام کرد نشست بعدی ۲۵ آبان برگزار می‌شود؛ البته احتمال برگزاری جلسه فوق‌العاده نیز منتفی نیست.

ابهام حقوقی بر سر این موضوع، نه‌تنها ترکیب شورا را در وضعیت تعلیق نگه داشته، بلکه نشان می‌دهد اختلاف برداشت میان نهادهای نظارتی و اجرایی می‌تواند حتی در سطح مدیریت شهری نیز به بن‌بست‌های موقت منجر شود.

