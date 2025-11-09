خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حاشیه های یک جلسه؛

ابهام در سرنوشت اعضای تعلیق‌شده شورای شهر شیراز/ جلسه شورای شهر نیمه‌تمام ماند

ابهام در سرنوشت اعضای تعلیق‌شده شورای شهر شیراز/ جلسه شورای شهر نیمه‌تمام ماند
کد خبر : 1711746
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی‌که انتظار می‌رفت نشست عصر امروز یکشنبه ۱۸ آبان شورای شهر شیراز با بررسی دستورکارهای عمرانی و خدماتی ادامه یابد، اما فضای شورا با طرح موضوع بازگشت دو عضو تعلیق‌شده دچار تنش و ابهام شد و در نهایت جلسه نیمه‌تمام ماند.

به گزارش ایلنا، ماجرا از آنجا آغاز شد که نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری درباره بازگشت دو عضو سابق شورای شهر شیراز در فضای اداری مطرح شد؛ اما هنوز از سوی مراجع رسمی به شورا ابلاغ نشده بود. 

همین مسئله کافی بود تا اعضا بر سر نحوه مواجهه با آن دچار اختلاف نظر شوند.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اهمیت رعایت روال قانونی تأکید کرد:  تا زمان احراز اصالت و ابلاغ رسمی حکم، هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه می‌تواند تبعات حقوقی در پی داشته باشد.

سید ابراهیم حسینی پیشنهاد داد  جلسه برای جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی متوقف شود؛ پیشنهادی که با رأی اکثریت اعضا همراه شد.

در پشت پرده اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا اعضای تعلیق‌شده با اجرای این حکم می‌توانند دوباره به صحن شورا بازگردند یا همچنان تا تصمیم نهایی وزارت کشور باید منتظر بمانند؟

برداشت‌های متفاوتی از مفاد رأی دیوان وجود دارد. برخی آن را به معنای بازگشت فوری اعضای سابق می‌دانند و برخی معتقدند تا ابلاغ رسمی از فرمانداری یا استانداری، هیچ تغییری در ترکیب شورا ایجاد نمی‌شود.

در نهایت، جلسه‌ای که با هدف بررسی دستور کارهای جاری آغاز شده بود، بدون نتیجه مشخص پایان یافت و رئیس شورا اعلام کرد نشست بعدی ۲۵ آبان برگزار می‌شود؛ البته احتمال برگزاری جلسه فوق‌العاده نیز منتفی نیست.

ابهام حقوقی بر سر این موضوع، نه‌تنها ترکیب شورا را در وضعیت تعلیق نگه داشته، بلکه نشان می‌دهد اختلاف برداشت میان نهادهای نظارتی و اجرایی می‌تواند حتی در سطح مدیریت شهری نیز به بن‌بست‌های موقت منجر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ