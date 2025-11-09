اجرای طرح تاریخی آبرسانی طالقان به قزوین با مدل مالی نوآورانه وقف

به گزارش ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام «سیدمصطفی مجیدی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از آغاز عملیات اجرایی طرح بزرگ انتقال آب از سد طالقان به 14 شهر و 194 روستای استان با بهره‌گیری از یک مدل مالی نوآورانه در حوزه موقوفات خبر داد.

مدیرکل اوقاف استان قزوین در تشریح جزئیات طرح اظهار داشت: این طرح حیاتی که بخشی از نیاز آب شرب استان را تأمین می‌کند،با مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، شرکت آب منطقه‌ای و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در حال اجراست.

وی با اشاره به ابعاد این پروژه افزود: هدف از اجرای این طرح تأمین 60 میلیون مترمکعب آب شرب برای بیش از 78 درصد جمعیت شهری و روستایی استان است که علاوه بر کمک به بهبود کیفیت و کمیت آبخوان دشت قزوین، نقش مؤثری در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی منطقه خواهد داشت.

مجیدی در تبیین مدل مالی منحصر به فرد این پروژه تأکید کرد: اعتبار این طرح عظیم از محل درآمدهای پروژه 500 هکتاری اقامتی-گردشگری قائم واقع در اراضی موقوفه«حاجیه بیگم قوامی» تأمین شده است. این الگو، نمونه‌ای بی‌نظیر در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موقوفات برای اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی است.

وی با تقدیر از همراهی نهادهای مختلف خاطرنشان کرد: پروژه اقامتی-گردشگری قائم و پیوند آن با طرح آبرسانی از سد طالقان،با پیگیری‌های استاندار محترم، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف کشور و با مساعدت وزرای مربوطه و معاون اول رئیس‌جمهور در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسید.

مدیرکل اوقاف استان در پایان افزود: مدل اجرایی و مالی این پروژه می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای سایر پروژه‌های عمرانی کشور،به ویژه در شرایط کنونی، مورد استفاده قرار گیرد.

