رونق گردشگری سلامت فارس به برنامه جامع راهبردی نیاز دارد
فناوران باید پای کار عرصه گردشگری بیایند
رئیس مجمع نمایندگان فارس گفت: فارس با قامت سرافراز خود در قلب ایران نه تنها شاهراه تاریخ که آثار سترگش بر فراز هزارهها ایستاده و امروز مثل یک موتور محرک فرهنگی و اقتصادی در عرصه رقابت گردشگری جهانی نفس میکشد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا توکل با حضور و بازدید از سازمان بسیج علمی فارس، گفت: جای رویدادی همچون تا ثریا در استان پهناور فارس خالی بود که بتوانند فناوران را پای کار عرصه گردشگری بیاورند.
وی تصریح کرد: طرحها و ایدههای مطرح شده در این همایش را باید دستگاه های حاضر پیگیری کرده تا به مرحله عملیاتی برسد و سبب رونق بیش از پیش صنعت گردشگری در استان شود.
نماینده سروستان، خرامه و کوار در مجلس بیان کرد: در حال حاضر، گردشگری فارس بیش از آنکه متکی بر حجم باشد، بر کیفیت محتوا استوار است. اگرچه شیراز همواره کانون جذب گردشگران خارجی و داخلی بوده و آثار جهانی جذابیت اولیه را فراهم میآورند.
وی ادامه داد: بسیاری از آثار باستانی و گردشگری فارس حتی برای مردم این دیار ناشناخته است که نیازمند توجه ویژه، برنامهریزی بلند مدت و اقدامات اساسی از سوی مسئولان برای شناساندن، حفاظت و بهرهبرداری صحیح از این گنجینه های ارزشمند فرهنگی و تاریخی است.
این مقام مسئول با اشاره به ظرفیتهای استان در جذب گردشگر، تصریح کرد: استان فارس با داشتن جاذبه تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مذهبی میتواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود؛ این امر فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف گردشگری از جمله اقامت، پذیرایی، حمل و نقل و خدمات گردشگری فراهم میکند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه دستگاههای مختلف به سرمایهگذاری در گردشگری و صنایع دستی، بیان کرد: توسعه این دو بخش نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاههای مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط است.
توکل با بیان اینکه گردشگری میتواند به عنوان یک پیشران اقتصادی در استان عمل کند، اظهار کرد: اگر بناست در جاذبه های گردشگری سرمایهگذاری شود، باید اولویت ایجاد زیرساختها به سمت این جاذبه ها هدایت شود.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با تاکید بر لزوم تولید ثروت از طریق گردشگری، ادامه داد: اگر در این حوزه زیرساختهای لازم فراهم شود، به تولید ثروت منجر میشود و بخش خصوصی از جمله انجمنها و بومگردیها میتوانند در این زمینه نقشآفرینی کنند.
وی با تاکید بر ضرورت فعالیت مبتنی بر مدیریت یکپارچه و عمل گرایانه در استان، افزود: هر اقدامی که در استان انجام میشود، باید پیوست گردشگری داشته باشد و تاثیرات آن بر صنعت گردشگری بررسی شود.
توکل در این راستا اشاره ای به گردشگری سلامت در استان فارس کرد و گفت: شیراز از دیرباز جایگاهی ممتاز در حوزه پزشکی کشور داشته و با برخورداری از مراکز درمانی باسابقهای، به یکی از قطب های درمانی ایران تبدیل شده است. این مراکز نه تنها به ساکنان استان فارس خدمات ارائه میدهند، بلکه پذیرای بیماران بسیاری از نقاط مختلف کشور هستند.
نماینده سروستان، خرامه و کوار در مجلس همچنین گفت: ترکیب پزشکان متخصص، امکانات درمانی پیشرفته و جاذبه های تاریخی، شیراز را به گزینه ای مناسب برای توسعه گردشگری سلامت در منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است. مراکز درمانی خصوصی نیز ظرفیت جذب بیماران خارجی را دارا هستند.
وی افزود: به نظر میرسد رونق «گردشگری سلامت» در استان فارس به یک برنامه جامع راهبردی بلند مدت نیاز دارد؛ استان فارس میتواند با تکیه به ظرفیتهای پزشکی و گردشگری خود بر مبنای یک راهبرد و برنامه علمی به پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه دست یابد و با ایجاد فرصت های تجاری، درآمدزایی و اشتغالزایی سهم بیشتری را در بازار منطقهای و جهانی به خود اختصاص دهد.
گفتنی است، بیست و پنجمین رویداد ملی تا ثریا با عنوان گردشگری ارزشگذار و با محوریت توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری در حوزه گردشگری به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس و با همکاری هلدینگ پیشگامان زیرمجموعه بنیاد تعاون بسیج، پارک علم و فناوری شریف و پارک علم و فناوری استان فارس برگزار میشود.