قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۸۵۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۷۸۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

