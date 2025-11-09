قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۸۵۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۷۸۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.