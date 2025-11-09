کاهش ۲۸ درصدی ذخایر سدهای آذربایجانغربی / افت ۴۶ درصدی در حوزه دریاچه ارومیه
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با بیان اینکه،مجموع ذخایر سدهای استان نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته است گفت: این کاهش در سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه به ۴۶ درصد میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بابک نیکنیا،در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به کاهش قابلتوجه ذخایر سدهای استان اظهار کرد: مجموع ذخایر سدهای آذربایجانغربی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته و در سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه این عدد به ۴۶ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در مجموع، میزان بارندگی استان نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد کمتر شده، افزود: این رقم در مقایسه با میانگین درازمدت حدود ۸۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
نیکنیا خاطرنشان کرد: در حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیز بارشها ۸۱ درصد کمتر از سال گذشته و ۸۶ درصد پایینتر از میانگین سالهای گذشته بوده است و آثار این کاهش بارندگی بهطور مستقیم در ذخایر سدهای استان مشهود است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی ادامه داد: سد شهرچایی ارومیه نیز با کاهش حدود ۳۸ درصدی حجم ذخیره آب مواجه شده که این موضوع ضرورت مدیریت مصرف و صرفهجویی در منابع آبی را بیش از پیش برجسته میکند.