به گزارش ایلنا از اصفهان، شرکت گاز استان اصفهان در اطلاعیه‌ای از شهروندان ساکن در نواحی احمدآباد و مهرگان خواست در زمان یادشده احتیاط‌های لازم را رعایت کنند و در هنگام وصل مجدد جریان گاز از بستن کامل شیرهای وسایل گازسوز اطمینان یابند.

این شرکت هدف از قطع موقت گاز را افزایش ایمنی و اجرای عملیات تعمیر و بازسازی خطوط فرسوده شبکه عنوان کرده و افزوده است گروه‌های اجرایی از ابتدای صبح روز دوشنبه در محل حضور خواهند داشت تا عملیات در کمترین زمان ممکن پایان یابد.

شرکت گاز همچنین از ساکنان این مناطق درخواست کرده است در صورت بروز هرگونه بوی گاز یا نشتی احتمالی، موضوع را از طریق شماره ۱۹۴ مرکز امداد گازرسانی اطلاع دهند.

انتهای پیام/