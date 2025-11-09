بازدید متقاضیان از پروژه ۳۱۵۲ واحدی نهضت ملی مسکن اکباتان صدرا

به گزارش ایلنا، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس سه مزیت اصلی طرح نهضت ملی مسکن را تشریح کرد و با اشاره به اهمیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: این طرح با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن اجرا می‌شود و مزایای قابل توجهی برای مردم و توسعه شهری و روستایی دارد.

سید علیرضا حمیدی نخستین مزیت این طرح را افزایش توان دسترسی دهک‌های پایین جامعه به مسکن عنوان کرد و افزود: نهضت ملی مسکن فرصت خانه‌دار شدن را برای خانوارهای کم‌درآمد فراهم می‌کند و موجب کاهش اجاره‌نشینی و ارتقای امنیت روانی خانواده‌ها می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس در ادامه کاهش قیمت تمام‌شده ساخت و کنترل تورم بخش مسکن را دومین مزیت این طرح دانست و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و حمایت‌های مالی، هزینه ساخت در این طرح تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار برآورد می‌شود که تأثیر مثبتی در مهار رشد قیمت مسکن خواهد داشت.

وی سومین مزیت طرح نهضت ملی مسکن را استفاده بهینه از زمین و ارائه تسهیلات ساخت با حمایت دولت برشمرد و اظهار داشت: تخصیص زمین مناسب، تأمین زیرساخت‌ها و ارائه وام‌های کم‌بهره از سوی دولت باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش بهره‌وری در ساخت‌وساز می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس همچنین تأکید کرد: اجرای کامل این طرح در استان، علاوه بر پاسخ به نیاز مسکن مردم، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی فارس خواهد بود.

در جریان این بازدید، متقاضیان از زون‌های مختلف پروژه، واحدهای در حال ساخت و انبارهای مصالح دیدن کردند و توضیحات لازم از سوی مسئولان پروژه ارائه شد.

مدیر طرح نهضت ملی مسکن اکباتان در حاشیه این بازدید با اشاره به اهداف و مزایای اجرای این طرح گفت: پروژه ۳۱۵۲ واحدی اکباتان، گامی مؤثر در جهت خانه‌دار شدن متقاضیان به‌ویژه زوج‌های جوان است و با عرضه گسترده واحدهای مسکونی، نقش مهمی در تنظیم بازار و کنترل قیمت مسکن در شهر جدید صدرا ایفا می‌کند.

محمد صادق حیدری افزود: اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال در حوزه ساخت‌وساز، موجب رشد و توسعه شهری صدرا و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی این منطقه خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما ایجاد اطمینان و شفافیت برای متقاضیان است تا بتوانند روند پیشرفت پروژه را از نزدیک مشاهده کنند.

