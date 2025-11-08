به گزارش ایلنا از البرز، شیما محمدیان، فلوشیپ انکولوژی سرطان‌های زنان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به خارج‌ کردن توده ۱۰ کیلویی از شکم بیمار در کرج، اظهار کرد: خانمی ۴۲ ساله با دردهای مداوم شکمی و افزایش غیرطبیعی حجم شکم به مرکز درمانی مراجعه کرد و پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تصویربرداری‌های لازم، وجود توده بزرگ شکمی تأیید و جراحی با موفقیت انجام و توده ۴۰ سانتی‌متری با وزن ۱۰ کیلوگرمی به‌طور کامل از بدن بیمار خارج شد.

وی در ادامه افزود:خانم‌ها باید هرگونه تغییر در اندازه شکم، دردهای مزمن لگنی، یا احساس سنگینی غیرطبیعی را جدی بگیرند و حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنند، زیرا تشخیص زودهنگام می‌تواند جان بیمار را نجات دهد.

