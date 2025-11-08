خبرگزاری کار ایران
خارج‌ کردن توده ۱۰ کیلویی از شکم بیمار در کرج

کد خبر : 1711277
فلوشیپ انکولوژی سرطان‌های زنان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در یک عمل جراحی موفق، توده‌ای ۴۰ سانتی‌متری با وزن حدود ۱۰ کیلوگرم از شکم یک خانم ۴۲ ساله در بیمارستان کمالی کرج خارج شد.

به گزارش ایلنا از البرز، شیما محمدیان، فلوشیپ انکولوژی سرطان‌های زنان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به خارج‌ کردن  توده ۱۰ کیلویی از شکم بیمار در کرج، اظهار کرد: خانمی ۴۲ ساله با دردهای مداوم شکمی و افزایش غیرطبیعی حجم شکم به مرکز درمانی مراجعه کرد و  پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تصویربرداری‌های لازم، وجود توده بزرگ شکمی تأیید و جراحی با موفقیت انجام و توده ۴۰ سانتی‌متری با وزن ۱۰ کیلوگرمی به‌طور کامل از بدن بیمار خارج شد.

وی  در ادامه افزود:خانم‌ها باید هرگونه تغییر در اندازه شکم، دردهای مزمن لگنی، یا احساس سنگینی غیرطبیعی را جدی بگیرند و حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنند، زیرا تشخیص زودهنگام می‌تواند جان بیمار را نجات دهد.

