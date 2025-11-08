خبرگزاری کار ایران
غیرحضوری شدن مدارس تعدادی از شهرهای خوزستان در روز یکشنبه
مدارس تعدادی از شهرهای خوزستان در روز یکشنبه غیر حضوری اعلام شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در اطلاعیه کارگروه اظطراری هوای استان آمده است:

با توجه به تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها بر اثر فعالیت‌های صنعتی، حمل و نقل شهری ، سوزاندن بقایای کشاورزی و پایین بودن لایه جوی (وارونگی دما)، پایداری هوا و آتش سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در تمامی شهرستان‌های استان خوزستان به استثنای شهرستانهای ایذه، باغملک، صیدون ،هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

ادارات و دانشگاه‌ها در سراسر استان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.

از شهروندان محترم درخواست می‌شود نسبت به رعایت نکات بهداشتی به‌ویژه در خصوص گروه‌های حساس دقت لازم را داشته باشند.

