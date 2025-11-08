نشست هم افزایی مسئولان استانی با محوریت توسعه اشتغال زندانیان در ندامتگاه مرکزی کرج
نشست هم افزایی، با حضور مدیرکل زندانهای البرز، نائب رئیس اتاق بازرگانی وصنایع، معادن و کشاورزی استان و جمعی از مسئولان قضایی، استانی و زندانها با محوریت توسعه اشتغال زندانیان در ندامتگاه مرکزی برگزار شد.
به گزارش ایلنا از البرز، در نشست هم افزایی مسئولان استانی که با محوریت توسعه اشتغال زندانیان در ندامتگاه مرکزی کرج برگزار شد، علیاصغر فتحی، مدیرکل زندانهای استان البرز، با تاکید به اینکه اشتغال نه تنها بهعنوان یک فعالیت روزمره بلکه بهعنوان ضرورتی برای اصلاح و تربیت زندانیان شناخته میشود، اظهار کرد: تفاوت محیط زندان با جامعه بیرون در زمینه نیروی کار این است که در زندان، نیروی انسانی همواره در دسترس است و دغدغه کمبود نیرو وجود ندارد.
فتحی افزود: دکترین جدید حوزه زندانبانی کشور بر محور اشتغال درمانی و مهارتآموزی استوار است، زیرا اشتغال سالم، لازمهی بازگشت سعادتمندانه به آغوش جامعه به شمار میرود.
وی در ادامه اظهار داشت: نزدیکی ندامتگاه مرکزی کرج به منطقه اقتصادی فرودگاه پیام، یک فرصت ویژه برای جذب پیمانکاران و سرمایهگذاران فراهم کرده است و این موقعیت میتواند به ایجاد اشتغال گسترده برای زندانیان و همچنین کاهش هزینههای تولید و حملونقل صنایع استان کمک کند.
در ادامه این نشست یداله مالمیر، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، با اشاره به ظرفیت بالای صنعتی استان گفت: در استان البرز بیش از چهار هزار واحد صنعتی فعال وجود دارد که این استان را در رتبه چهارم کشور از نظر ظرفیت صنعتی قرار داده است.
وی در پایان بیان کرد: اتاق بازرگانی استان با همکاری کمیسیون صنایع و معادن و پشتیبانی بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت زندانیان در مسیر اشتغالزایی آماده سرمایهگذاری در ایجاد کارگاههای تولیدی در داخل ندامتگاه مرکزی کرج است و در فاز نخست، تمرکز بر راهاندازی واحدهای تولیدی در حوزههای نساجی و صنعت خودرو خواهد بود تا ضمن آموزش مهارتهای فنی، زمینه درآمدزایی پایدار برای زندانیان فراهم شود.
در این نشست، دهقانیان معاون و رئیس دفتر حقوق شهروندی دادگستری کل استان، حجتالاسلام مرادی مدیر ستاد اقامه نماز استان البرز، تهامی مدیر ندامتگاه مرکزی کرج و جمعی از مسئولان اداره کل زندانها و ندامتگاه نیز حضور داشتند که در پایان از بخشهای مختلف کارگاهی، تولیدی و فعالیتهای اشتغال و حرفهآموزی زندانیان بازدید شد.