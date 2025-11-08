استاندار قزوین:
نبود مهارتهای عملی علت بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی است
استاندار قزوین گفت: در حالی که صنایع بزرگ قزوین از کمبود نیروی کار فنی رنج میبرند، انبوهی از فارغالتحصیلان دانشگاهی به دلیل عدم آموزش مهارتهای عملی، بیکار در خانهها ماندهاند.
وی با اشاره به این شکاف آموزشی اضافه کرد: مهارت، حلقه مفقوده جامعه امروز ماست.
استاندار قزوین با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای توسعهیافته افزود: در بسیاری از کشورها مهارتآموزی سالهاست در کنار تحصیلات دانشگاهی قرار گرفته، اما در کشور ما این موضوع هنوز به طور کامل نهادینه نشده است.
نوذری راه برونرفت از این معضل را در ایجاد «ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و مراکز مهارتآموزی» دانست و از آمادگی صنایع بزرگی مانند شویندهها، ماشینسازی و قطعهسازی در قزوین برای همکاری با مراکز آموزشی و حتی «بورسیه کردن دانشجویان و کارآموزان» خبر داد.
وی در ادامه سه اولویت اصلی را برای مهارتآموزی در استان برشمرد: استقرار مراکز مهارتآموزی در کنار صنایع، تجهیز مراکز مهارتی ویژه بانوان در شهرستان بوئینزهرا و تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از نیروهای ماهر و صنایع برای هدفمندسازی پرداخت تسهیلات و یارانهها سه اولویت اصلی محسوب میشوند.
استاندار قزوین در پایان تأکید کرد که با همکاری دولت، بخش خصوصی و مراکز آموزشی، میتوان مسیر «اشتغال پایدار» را در استان هموار کرد.