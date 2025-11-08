رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای خبر داد؛
ایران قعرنشین جدول شاخص مهارتهای فارغالتحصیلان / رتبه 136 در میان 140 کشور
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور گفت: ایران از نظر شاخص مهارتهای فارغالتحصیلان دارای رتبه 136 جهان در بین 140 کشور است و این آمار توضیح میدهد چرا بیش از 50 درصد از دانشآموختگان دانشگاهی نمیتوانند شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود پیدا کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، غلامحسین محمدی عصر امروز در نشست شورای مهارت استان با بیان اینکه از هر چهار جوان ایرانی یک نفر «نه درس میخواند، نه کار میکند و نه مهارت میآموزد» گفت: اگر امروز برای مهارتآموزی چارهای اندیشیده نشود، فردا مجبور به تعطیلی کارخانهها به دلیل نبود نیروی انسانی ماهر خواهیم شد.
وی افزود: در حال حاضر 27 درصد جوانان 15 تا 25 ساله ما نه تحصیل، نه اشتغال و نه مهارت دارند که این این رقم هفت درصد از میانگین جهانی بالاتر و به این معنا ست که از هر چهار جوان ایرانی یک نفر به طور کامل از چرخه تولید و پیشرفت کشور خارج شده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به یک شکست ساختاری میان نظام آموزشی و بازار کار اضافه کرد: ایران از نظر شاخص مهارتهای فارغالتحصیلان دارای رتبه 136 جهان در بین 140 کشور است و این آمار توضیح میدهد چرا بیش از 50 درصد از دانشآموختگان دانشگاهی نمیتوانند شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود پیدا کنند.
محمدی راه نجات اقتصاد ایران از بحران بیکاری را سرمایهگذاری روی «بهرهوری» دانست و ادامه داد: زمانی که رشد سرمایهگذاری محدود است، تنها راه نجات، افزایش بهرهوری است در حالی که بیش از 60 درصد بهرهوری کشور از منابع انسانی ناشی میشود، اما نیروی کار ما فاقد مهارتهای لازم است.
وی با هشدار درباره موج بزرگ تغییرات فناوری، از ایجاد 170 میلیون شغل جدید و حذف 92 میلیون شغل در جهان تا سال 2030 خبر داد و گفت: هماکنون 40 درصد از مهارتهای فعلی نیروی کار در حال تغییر است و اگر 60 درصد از کارگران کارخانهها مهارتهای خود را ارتقا ندهند، از گردونه اشتغال خارج خواهند شد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور عنوان کرد: الگویی وجود دارد که اگر اجرایی شود، سهم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در مهارتآموزی نیروی کار به کمتر از 10 درصد میرسد، بر اساس این الگو که مجمع جهانی اقتصاد پیشنهاد داده است، 85 درصد آموزشها باید در محیطهای واقعی کار، از طریق کارآموزی، منتورینگ، آموزش در کارگاه و پلتفرمهای آنلاین انجام شود.
محمدی با اشاره به «پنجره جمعیتی» ایران تا سال 1410 تاکید کرد: زمان برای جبران این عقبماندگی بسیار محدود است، اگر امروز برای مهارتآموزی جوانان سرمایهگذاری نکنیم، فردا با جمعیتی سالخورده و صنایعی روبهرو خواهیم شد که به دلیل کمبود نیروی کار ماهر، یکی پس از دیگری تعطیل میشوند.
وی از اجرای طرح «همآفرینی مهارتی» و تشکیل «کنسرسیوم مهارت» در بعضی استانها از جمله کرمان و قزوین خبر داد و گفت: در طرح کنسرسیوم مهارت صنعت به طور مستقیم نیازهای خود را اعلام میکند و آموزشها بر اساس آن طراحی میشود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ادامه داد: تجربه نشان داده است نرخ اشتغال در استانهایی که این اکوسیستم را ایجاد کردهاند، به شکل قابل توجهی بالاتر رفته است.