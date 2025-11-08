استاندار البرز در دیدار با استاندار قزوین:
باید برای ایمنی اتوبان قزوین-کرج چارهجویی کنیم
استاندار البرز گفت: اتوبان قزوین-کرج یکی از پرترددترین محورهای کشور است که میبایست برای ترافیک و ایمنی آن چارهجویی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، جلسه هماندیشی کنترل ترافیک اتوبان قزوین-کرج به میزبانی استانداری قزوین برگزار شد.
در این دیدار مجتبی عبداللهی استاندار البرز ضمن تشکر از استاندار قزوین برای میزبانی این جلسه گفت: اتوبان قزوین-کرج یکی از پرترددترین محورهای کشور است که میبایست برای ترافیک و ایمنی آن چارهجویی کرد.
وی اضافه کرد: یکی از راههای کنترل ترافیک و همچنین ایمنسازی این محور ایجاد محدودیت عبور و مرور برای وسایل نقلیه سنگین است که میتواند نقش مؤثری داشته باشد.
استاندار البرز در ادامه گفت: در این راستا با پیگیری انجامشده مصوبه شورای عالی ترافیک و کمیسیون ایمنی راهها اخذ شده و این موضوع یک هفته است که در حال اجرا شدن است.
عبداللهی افزود: با توجه به اینکه بخشی از محور فوق در حوزه سرزمینی استان قزوین قرار دارد، نیازمند همکاری و تعامل بیشتر با مدیران استان قزوین هستیم.