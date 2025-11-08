استاندار گیلان در دیدار با سفیر چین در ایران عنوان کرد:
بررسی برقراری پرواز مستقیم بین گیلان و یکی از استانهای چین
نماینده عالی دولت در گیلان گفت: ظرفیتهای متنوع این استان در حوزههای صنعت، کشاورزی، گردشگری و حملونقل میتواند زمینهساز همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری مشترک با چین باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس عصر امروز (شنبه) در دیدار با «زونگ پی وو» سفیر جمهوری خلق چین در ایران، با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی اظهار کرد: گیلان از معدود استانهای کشور است که همزمان دارای مرز زمینی، دریایی، ریلی و هوایی بوده و این ویژگی، فرصتی بینظیر برای توسعه روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر و شرق آسیا بهویژه چین فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه سفر سفیر چین به گیلان فرصتی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و ترانزیتی استان بود، افزود: در این دیدار توضیح داده شد که مسیر ایران برای انتقال کالا به کشورهای اطراف دریای خزر، نسبت به سایر مسیرها کوتاهتر و اقتصادیتر است و میتواند مورد توجه شرکتهای چینی قرار گیرد.
استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری میان دو کشور تصریح کرد: گیلان با جاذبههای تاریخی و طبیعی منحصر بهفرد از جمله شهر تاریخی ماسوله، طبیعت سرسبز و آبوهوای مطبوع، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران چینی دارد.
حقشناس از توافق اولیه برای گسترش همکاریهای مشترک خبر داد و گفت: در این نشست مقرر شد بررسی لازم برای برقراری پرواز مستقیم بین گیلان و یکی از استانهای چین انجام گیرد و همچنین تعاملات اقتصادی و فرهنگی در قالب نشستهای مستمر ادامه یابد.
وی با اشاره به طرح موضوع مدیریت پسماند در گفتوگو با سفیر چین بیان کرد: در این دیدار، مشکلات مربوط به دفن زباله در گیلان مطرح شد و پیشنهاد شد شرکتهای چینی که در حوزه فناوریهای نوین بازیافت و زبالهسوز فعالیت دارند، در حل این معضل زیستمحیطی با استان گیلان همکاری کنند.
به گفته استاندار گیلان، سفر سفیر چین به گیلان سرآغاز فصل تازهای از همکاریهای اقتصادی، گردشگری و زیستمحیطی میان دو طرف خواهد بود.
سفیر جمهوری خلق چین در ایران نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تقویت همکاریهای استانی میان دو کشور اظهار کرد: هدف از این سفر، بررسی زمینههای گسترش روابط اقتصادی میان استانهای ایران و بهویژه گیلان با استانهای مختلف چین است.
«زونگ پی وو» با بیان اینکه دولت چین در برنامه پنجساله جدید خود بر توسعه همکاریهای کیفی با کشورهای همپیمان تأکید دارد، افزود: چین در مسیر رشد پایدار و گشایش متقابل اقتصادی گام برمیدارد و جمهوری اسلامی ایران میتواند یکی از شرکای مهم در این روند باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گیلان در کشاورزی، حملونقل و اقتصاد دریایی تصریح کرد: استان گیلان با ویژگیهای خاص جغرافیایی، طبیعت زیبا و جاذبههای گردشگری خود، میتواند به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری اقتصادی میان دو کشور ایفای نقش کند.
به گفته زونگ پی وو، همکاریهای مشترک میان شرکتهای چینی و ایرانی در بخشهای کشاورزی، انرژی و زیرساختهای بندری میتواند زمینهساز جهش اقتصادی برای هر دو کشور باشد و گیلان میتواند محور اجرای این طرحها قرار گیرد.