خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجلیل از قهرمانان کشتی؛ استاندار مازندران: اشتغال پایدار برای مدال‌آوران طلایی

تجلیل از قهرمانان کشتی؛ استاندار مازندران: اشتغال پایدار برای مدال‌آوران طلایی
کد خبر : 1711201
لینک کوتاه کپی شد.

در مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی مازندران در رقابت‌های جهانی "زاگرب"، مسئولین استان بر حمایت از ورزشکاران و توسعه زیرساخت‌های ورزشی تأکید کردند. استاندار مازندران وعده ساخت سالن‌های جدید و ایجاد اشتغال برای مدال‌آوران را داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر شنبه در تجلیل از تجلیل از مربیان و مدال آوران کشتی فرنگی و آزاد در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهانی "زاگرب" در سالن جلسات استانداری مازندران با تاکید بر اهمیت ورزش و کشتی در کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی و افزایش امنیت پایدار، از تلاش‌های کشتی‌گیران و مربیان مازندرانی برای به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در میدان‌های جهانی تقدیر کرد. 

وی افزود: ورزش نه‌تنها جسم بلکه روحیه اعتماد و امید را در جامعه تقویت می‌کند و باید این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

استاندار مازندران همچنین وعده داد: با توجه به افتخارات کشتی در سطح جهانی، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان خواهد شد و به زودی ساخت یک سالن ورزشی در شان ورزشکاران بین‌المللی در شهرستان آمل آغاز خواهد شد. 

وی گفت: مازندران ظرفیت بالایی در ورزش دارد و باید از این ظرفیت برای ارتقای سطح ورزش و ایجاد اشتغال پایدار برای قهرمانان استفاده کنیم.

استاندار مازندران افزود: برای مدال‌آوران طلایی که شغل ندارند، اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد. 

در ادامه، رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ شأن و منزلت قهرمانان کشتی گفت: حضور ورزشکاران ما در میادین جهانی، به‌ویژه در مسابقات المپیک و جهانی، کار آسانی نیست. برای این‌که این عزیزان به افتخار دست یابند، باید از حمایت‌های لازم برخوردار شوند. 

وی افزود: ما وظیفه داریم تا همواره شان و منزلت این قهرمانان را حفظ کنیم و این حمایت‌ها باید به اندازه‌ای باشد که در شان مدال‌های جهانی و المپیکی آن‌ها باشد.

رئیس کمیته کشتی فراکسیون مجلس همچنین به فقدان زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم ورزشکاران آینده‌مان هم‌چون این عزیزان در عرصه‌های بین‌المللی درخشیده و افتخارآفرینی کنند، باید امکانات و سالن‌های ورزشی مناسب فراهم کنیم. ساخت سالن‌های بین‌المللی در شهرستان‌ها به‌ویژه در آمل یکی از نیازهای اساسی است.

وی افزود: ما باید به جایگاه و عظمت این ورزشکاران توجه ویژه‌ای داشته باشیم. به‌ویژه که آنها پرچم جمهوری اسلامی ایران را در میدان‌های جهانی به اهتزاز درآورده‌اند و باید در راستای حمایت از آن‌ها گام‌های عملی برداریم.

حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، نیز در این مراسم گفت: این عزیزان امروز با مدال‌های جهانی خود نه‌تنها به استان مازندران بلکه به تمام ایران افتخار آوردند. بر این اساس، تلاش می‌کنیم با ارائه پاداش‌های ویژه، زمینه‌های اشتغال و حمایت‌های بیشتر را برای مدال‌آوران فراهم کنیم.

در پایان این مراسم از قهرمانان کشتی فرنگی و آزاد استان مازندران از جمله کامران قاسمپور، محمد نخودی، امیرحسن فیروزپور، امیرحسین زارع، فردین هدایتی و سایر ورزشکاران و مربیان تقدیر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ