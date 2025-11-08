تجلیل از قهرمانان کشتی؛ استاندار مازندران: اشتغال پایدار برای مدالآوران طلایی
در مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی مازندران در رقابتهای جهانی "زاگرب"، مسئولین استان بر حمایت از ورزشکاران و توسعه زیرساختهای ورزشی تأکید کردند. استاندار مازندران وعده ساخت سالنهای جدید و ایجاد اشتغال برای مدالآوران را داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر شنبه در تجلیل از تجلیل از مربیان و مدال آوران کشتی فرنگی و آزاد در رقابتهای کشتی قهرمانی جهانی "زاگرب" در سالن جلسات استانداری مازندران با تاکید بر اهمیت ورزش و کشتی در کاهش آسیبپذیری اجتماعی و افزایش امنیت پایدار، از تلاشهای کشتیگیران و مربیان مازندرانی برای به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در میدانهای جهانی تقدیر کرد.
وی افزود: ورزش نهتنها جسم بلکه روحیه اعتماد و امید را در جامعه تقویت میکند و باید این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.
استاندار مازندران همچنین وعده داد: با توجه به افتخارات کشتی در سطح جهانی، توجه ویژهای به توسعه زیرساختهای ورزشی استان خواهد شد و به زودی ساخت یک سالن ورزشی در شان ورزشکاران بینالمللی در شهرستان آمل آغاز خواهد شد.
وی گفت: مازندران ظرفیت بالایی در ورزش دارد و باید از این ظرفیت برای ارتقای سطح ورزش و ایجاد اشتغال پایدار برای قهرمانان استفاده کنیم.
استاندار مازندران افزود: برای مدالآوران طلایی که شغل ندارند، اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
در ادامه، رضا حاجیپور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ شأن و منزلت قهرمانان کشتی گفت: حضور ورزشکاران ما در میادین جهانی، بهویژه در مسابقات المپیک و جهانی، کار آسانی نیست. برای اینکه این عزیزان به افتخار دست یابند، باید از حمایتهای لازم برخوردار شوند.
وی افزود: ما وظیفه داریم تا همواره شان و منزلت این قهرمانان را حفظ کنیم و این حمایتها باید به اندازهای باشد که در شان مدالهای جهانی و المپیکی آنها باشد.
رئیس کمیته کشتی فراکسیون مجلس همچنین به فقدان زیرساختهای ورزشی در شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم ورزشکاران آیندهمان همچون این عزیزان در عرصههای بینالمللی درخشیده و افتخارآفرینی کنند، باید امکانات و سالنهای ورزشی مناسب فراهم کنیم. ساخت سالنهای بینالمللی در شهرستانها بهویژه در آمل یکی از نیازهای اساسی است.
وی افزود: ما باید به جایگاه و عظمت این ورزشکاران توجه ویژهای داشته باشیم. بهویژه که آنها پرچم جمهوری اسلامی ایران را در میدانهای جهانی به اهتزاز درآوردهاند و باید در راستای حمایت از آنها گامهای عملی برداریم.
حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، نیز در این مراسم گفت: این عزیزان امروز با مدالهای جهانی خود نهتنها به استان مازندران بلکه به تمام ایران افتخار آوردند. بر این اساس، تلاش میکنیم با ارائه پاداشهای ویژه، زمینههای اشتغال و حمایتهای بیشتر را برای مدالآوران فراهم کنیم.
در پایان این مراسم از قهرمانان کشتی فرنگی و آزاد استان مازندران از جمله کامران قاسمپور، محمد نخودی، امیرحسن فیروزپور، امیرحسین زارع، فردین هدایتی و سایر ورزشکاران و مربیان تقدیر شد.