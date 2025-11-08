در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
فروش منازل کارگری هفتتپه توسط مالک پیشین شرکت جای تعجب دارد
یک فعال کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، از اقدام یکی از مالکان پیشین این شرکت در فروش بخشی از منازل کارگری متعلق به شرکت ابراز تعجب و نگرانی کرد و آن را اقدامی برخلاف حقوق کارگران دانست.
محمد خنیفر امروز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: در حالی که پس از خلعید از مجموعه پیشین و واگذاری مدیریت شرکت به مجموعهای جدید وابسته به وزارت اقتصاد انتظار میرفت آرامش به هفتتپه بازگردد، اما اخیراً خبرهایی مبنی بر فروش تعدادی از منازل کارگری توسط احسانالله اسدبیگی، پدر امید اسدبیگی منتشر شده است که موجب نگرانی کارگران شده است.
وی افزود: براساس اسناد موجود، حدود ۲۹۰ واحد از منازل کارگری شرکت نیشکر هفتتپه که بیش از ۶۰ سال پیش برای استفاده کارگران ساخته شده، بهنام افراد دیگر سند تکبرگ شده است، این در حالی است که حدود ۱۶۰ خانواده کارگری در این منازل ساکن هستند و این واحدها همواره جزء اموال شرکت محسوب میشدهاند.
این فعال کارگری هفت تپه ادامه داد: برخی از این منازل حتی از طریق مزایده برای فروش عرضه شدهاند، در حالی که شرکت نیشکر هفتتپه مالک قانونی آنهاست و هیچ مجوزی برای واگذاری یا فروش صادر نشده است.
خنیفر با اشاره به سوابق مدیریتی پیشین شرکت، گفت: متأسفانه افرادی که پیشتر بهدلیل تخلفات ارزی و سوءمدیریت از مجموعه کنار گذاشته شدند، هنوز دست از مداخله در امور شرکت برنداشتهاند و با اقدامهایی مانند فروش املاک شرکت، آرامش محیط کار را بر هم میزنند.
وی تصریح کرد: کارگران نیشکر هفتتپه همواره در خط مقدم مطالبهگری و عدالتخواهی بودهاند و امروز نیز از مسئولان استانی، وزارت اقتصاد و دستگاه قضایی انتظار دارند که این موضوع را با جدیت بررسی و از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کنند.
فعال کارگری هفت تپه تاکید کرد: اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، بیم آن میرود که بخشی از داراییهای چند دههای شرکت از دست برود و ما از همه نهادهای مسئول میخواهیم با ورود فوری، مانع از فروش اموال کارگران شوند.