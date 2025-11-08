هژیر کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان گفت: تصمیمات غیرکارشناسی و سلیقه‌ای مدیریتی در محیط زیست خوزستان در حالی استان را به بحران کشانده که شاخص آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای خوزستان طی ماه‌های اخیر بارها از مرز خطر عبور کرده و نفس مردم در دود، ریزگرد و گازهای صنعتی به شماره افتاده است. اداره‌کل محیط زیست خوزستان در انجام یکی از ابتدایی‌ترین وظایف قانونی خود یعنی پایش و نظارت بر صنایع آلوده‌کننده کوتاهی آشکار کرده است.

کیانی با اشاره به قوانین موجود گفت: بر اساس قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳) و آیین‌نامه پایش و نظارت زیست‌محیطی (۱۳۹۹)، سازمان محیط زیست مکلف است با پایش مستمر، نمونه‌برداری و آنالیز آلودگی، وضعیت صنایع را بررسی و نتایج آن را در سامانه جامع محیط زیست کشور ثبت کند. اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا امروز هیچ آمار شفافی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان درباره پایش صنایع منتشر نشده که بتوان مقایسه‌ای با سال‌های قبل انجام داد.

او ادامه داد: در حالی‌که صنایع بزرگ نفت، فولاد، پتروشیمی، نیشکر و نیروگاه‌ها سهم اصلی در تولید آلاینده‌ها دارند، اداره‌کل محیط زیست خوزستان به جای نظارت میدانی، به خوداظهاری صنایع و داده‌های مشکوک برخی دستگاه‌های آنلاین بسنده کرده است؛ اقدامی که طبق ماده ۸ قانون هوای پاک تنها در صورتی معتبر است که کارشناسان محیط زیست آن را به‌صورت دوره‌ای راستی‌آزمایی کنند. اما این راستی‌آزمایی در خوزستان عملاً حذف شده و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه گزارش خود واحدهای آلاینده صورت می‌گیرد.

دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان با تأکید بر پیامدهای این روند افزود: نتیجه این بی‌عملی روشن است؛ افزایش بی‌سابقه روزهای آلوده، تعطیلی مدارس، تشدید بیماری‌های تنفسی و نارضایتی عمومی از عملکرد اداره‌کل محیط زیست. استانی که روزگاری پایتخت نفت و نخل و نهر بود، امروز به پایتخت آلودگی و بی‌تفاوتی بدل شده است. این وضعیت نقض آشکار اصل ۵۰ قانون اساسی است که حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی می‌داند.

وی با طرح چند پرسش اساسی خطاب به مدیرکل محیط زیست خوزستان، گفت: مردم حق دارند بدانند چه تعداد پایش واقعی از صنایع در سال ۱۴۰۴ انجام شده؟ چرا هیچ گزارشی از نتایج پایش در سامانه جامع محیط زیست کشور منتشر نمی‌شود؟ و چرا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس خوداظهاری صنایع صورت می‌گیرد نه داده‌های واقعی؟

کیانی تصریح کرد: تا زمانی که سکوت بر اداره‌کل محیط زیست خوزستان حاکم باشد، هوای خوزستان هر روز سنگین‌تر و اعتماد عمومی کمتر می‌شود. وقتی پایش را کنار گذاشته‌اید، در واقع از مسئولیت اجتماعی و قانونی خود کناره گرفته‌اید و این بی‌تفاوتی، خطری جدی‌تر از خود آلودگی است.

او در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که استاندار محترم نیز در نشست با انجمن‌ها بر شفافیت تأکید داشتند، لازم است اداره‌کل محیط زیست خوزستان آمار واقعی و شفاف را به مردم اعلام کند؛ مشخص کند از ابتدای سال تا کنون چه تعداد داده در سامانه جامع محیط زیست کشور ثبت شده و این آمار چه تفاوتی با سال‌های گذشته دارد. آنگاه نتیجه شفافیت و صداقت با مردم را خواهند دید.

انتهای پیام/