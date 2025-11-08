پیشرفت 50 درصدی کشت پاییزه در شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی آزاد ایمانی در این باره گفت: در راستای اجرای برنامه‌های توسعه کشاورزی و مدیریت بهینه منابع، تاکنون حدود 50 درصد از سطح ابلاغی کشت‌های پاییزه در شهرستان البرز تحقق یافته است.

وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت آب‌و‌هوایی فعلی و عدم وقوع بارش‌ و سرمای زودرس، فرصت مناسب برای ادامه کشت پاییزه همچنان فراهم است و انتظار می‌رود با مشارکت فعال کشاورزان، سطح باقی‌مانده نیز در روزهای آتی تکمیل شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز ادامه داد: فرآیند جذب و توزیع انواع کودهای شیمیایی در سطح شهرستان در مسیری مطلوب و تحت نظارت کارشناسان فنی انجام می‌گیرد و بر اساس نیاز واقعی اراضی زراعی، کودهای مورد نیاز در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد تا بهره‌وری تولید افزایش یابد.

