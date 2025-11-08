مدیر جهاد کشاورزی البرز خبر داد؛
پیشرفت 50 درصدی کشت پاییزه در شهرستان البرز
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از تحقق 50 درصدی سطح زیرکشت پاییزه در این شهرستان خبر داد و وضعیت تأمین نهادههای کشاورزی را مطلوب ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی آزاد ایمانی در این باره گفت: در راستای اجرای برنامههای توسعه کشاورزی و مدیریت بهینه منابع، تاکنون حدود 50 درصد از سطح ابلاغی کشتهای پاییزه در شهرستان البرز تحقق یافته است.
وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت آبوهوایی فعلی و عدم وقوع بارش و سرمای زودرس، فرصت مناسب برای ادامه کشت پاییزه همچنان فراهم است و انتظار میرود با مشارکت فعال کشاورزان، سطح باقیمانده نیز در روزهای آتی تکمیل شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز ادامه داد: فرآیند جذب و توزیع انواع کودهای شیمیایی در سطح شهرستان در مسیری مطلوب و تحت نظارت کارشناسان فنی انجام میگیرد و بر اساس نیاز واقعی اراضی زراعی، کودهای مورد نیاز در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرد تا بهرهوری تولید افزایش یابد.