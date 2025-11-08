برگزیدگان نخستین جشنواره سراسری طنز عبید معرفی شدند

به گزارش ایلنا از قزوین، این جشنواره که فراخوان آن در آذر سال 1403 منتشر شده بود ویژه اعضا، مربیان و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور بود.

با توجه به این که خواجه نظام‌الدین عبیدالله زاکانی مشهور به عبیدزاکانی بر اساس شواهد در یکی از مناطق اطراف قزوین چشم به جهان گشوده است، این جشنواره با نام این، شاعر، ‌نویسنده و لطیفه‌پرداز سده هشتم هجری نام‌گذاری شده بود.

در پی انتشار سراسری فراخوان، دبیرخانه جشنواره عبید در دو گروه سنی 15 تا 18 سال و 18 سال به بالا آثار شرکت کنندگان را شامل شعر، داستانک و خاطره‌گویی در دو بخش آزاد و بخش ویژه (گلستان سعدی) جمع‌آوری کرد.

ایجاد فضای شاد و پرنشاط بین مخاطبان،‌ کشف و پرورش استعدادهای ادبی در حوزه طنزنویسی و آشنایی مخاطبان با متون کهن و ارزشمند فارسی و بالابردن سطح مطالعه از جمله اهداف این جشنواره بود.

در بخش ویژه گلستان سعدی نیز شرکت‌کنندگان با الهام از سبک نگارش و زبان گلستان سعدی، شعر یا داستان تازه خلق کرده و یا خاطره خود را از مواجهه با آثار سعدی بیان کردند و در بخش دیگری نیز حکایت‌های گلستان سعدی را با بیانی طنزآمیز، زبانی امروزی و نگاهی تازه بازآفرینی کردند.

مهدی مردانی، کارشناس مسئول امور فرهنگی،‌ هنری و ادبی کانون استان قزوین و مسئول برگزاری این جشنواره گفت در مجموع شمار 300 اثر به دبیرخانه‌ی این جشنواره رسید که پس از پایش اولیه 198 اثر در فرآیند داوری قرار گرفت که از این بین، 100 اثر داستان و 98 اثر شعر بود.

این ویژه برنامه، در بخش‌های شعر و داستان و بخش ویژه گلستان در گروه‌های سنی نوجوان و بزرگسال برگزیدگان خود را در آبان 1404 معرفی کرد و در نهایت 13 نفر به عنوان برگزیده و 4 نفر نیز شایسته تجلیل معرفی شدند.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

بخش شعر نوجوان:

مهدی گودرزی، محمدطاها یعقوبی و محمدحسن صادقی هر سه از تهران

بخش شعر بزرگسال:

مرتضی خدایگان از تهران، زهره طاهر از قزوین و بهمن نشاطی‌ از گلستان

بخش داستان بزرگسال:

سهیلا سپهری از تهران، زهرا رشیدنیا از خوزستان و دنیا اسکندرزاده از تهران

بخش داستان نوجوان:

برگزیده مائده طاهر از قزوین، شایستگان تقدیر نیما غلامی‌نژاد از کهگیلویه و بویراحمد و محدثه شاهی از اردبیل

بخش ویژه گلستان (بزرگسال):

اسماعیل اله‌دادی از لرستان، مصطفی توفیقی از خراسان رضوی

بخش ویژه گلستان (نوجوان):

برگزیده نوشین نیکراه از قزوین، شایست‌گان تقدیر هستی دشتگرد از قزوین و حسنا واثقی اردبیل

انتهای پیام/