یک مسئول خبرداد؛
تزریق ۹مگاوات برق خورشیدی شیراز به شبکه سراسری
مجری نیروگاههای خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق شیراز از گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر خبر داد و این اقدامات دوستدار محیطزیست را گامی ارزشمند در راستای غلبه بر ناترازی دانست.
وی احداث نیروگاههای تجدیدپذیر را در زمره طرحهای زودبازده ارزیابی کرد و بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه همزمان با هفته دولت سالجاری با اعتبار ۳۳۰میلیارد تومان آغاز شد و در اوسط آذرماه سالجاری آماده بهرهبرداری شود.
مجری نیروگاههای خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: برای اتصال این نیروگاه به شبکه، دوهزار و پانصد متر شبکه فشار متوسط احداث شد و به موازات آن تجهیزات شبکه اصلاح شد.
وی از سرمایهگذاری ویژه شرکت توزیع نیروی برق شیراز در راستای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خبر داد و افزود: این پروژه دولتی با اعتبارات ویژه وزارت نیرو به همت شرکت توزیع نیروی برق شیراز به بهرهبرداری خواهد رسید.
معظم یکی از اهداف مهم شرکت توزیع نیروی برق شیراز را ایجاد شبکه پایدار عنوان کرد و بیان داشت: با اصلاح شبکه و بهرهبرداری از این نیروگاه، مشکل افت ولتاژ در منطقه حل میشود و مشترکان از شبکه پایدار بهرهمند میشوند.