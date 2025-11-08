خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول خبرداد؛

تزریق ۹مگاوات برق خورشیدی شیراز به شبکه سراسری

تزریق ۹مگاوات برق خورشیدی شیراز به شبکه سراسری
کد خبر : 1710974
لینک کوتاه کپی شد.

مجری نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق شیراز از گسترش نیروگاه‌های تجدید‌پذیر خبر داد و این اقدامات دوستدار محیط‌زیست را گامی ارزشمند در راستای غلبه بر نا‌ترازی دانست.

به گزارش ایلنا، هادی معظم در بازدید از پروژه‌ها که با همراهی معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ساتبا و جمعی از مسئولان شرکت توزیع برق شیراز انجام شد، افزود: تعداد سه نیروگاه سه مگاواتی انرژی خورشیدی با ظرفیت کلی ۹مگاوات در مجاورت نیروگاه سیکل ترکیبی شیراز در منطقه ظفرآباد در مراحل پایانی است.

‌وی احداث نیروگاه‌های تجدید‌پذیر را در زمره طرح‌های زودبازده ارزیابی کرد و بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه همزمان با هفته دولت سال‌جاری با اعتبار ۳۳۰میلیارد تومان آغاز شد و در اوسط آذرماه سال‌جاری آماده بهره‌برداری شود.

مجری نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: برای اتصال این نیروگاه به شبکه، دوهزار و پانصد متر شبکه فشار متوسط احداث شد و به موازات آن تجهیزات شبکه اصلاح شد.

وی از سرمایه‌گذاری ویژه شرکت توزیع نیروی برق شیراز در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر خبر داد و افزود: این پروژه دولتی با اعتبارات ویژه وزارت نیرو به همت شرکت توزیع نیروی برق شیراز به بهره‌برداری خواهد رسید.

معظم یکی از اهداف مهم شرکت توزیع نیروی برق شیراز را ایجاد شبکه پایدار عنوان کرد و بیان داشت: با اصلاح شبکه و بهره‌برداری از این نیروگاه، مشکل افت ولتاژ در منطقه حل می‌شود و مشترکان از شبکه پایدار بهره‌مند می‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ