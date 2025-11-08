به گزارش ایلنا، سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد: در پی دریافت گزارش شامگاه جمعه مبنی بر برخورد قطار با خرس، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سوادکوه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

علیرضا ابراهیمی افزود: پس از بررسی‌ها مشخص شد که توله خرس بر اثر شدت برخورد با قطار در مسیر ریلی جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بررسی دقیق مسیرهای تردد حیات‌وحش در نواحی جنگلی مجاور خطوط ریلی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای کاهش اینگونه حوادث از جمله نصب علائم هشدار، فنس‌کشی و پیش‌بینی گذرگاه‌های ایمن برای حیات‌وحش، در حال بررسی است.

رئیس محیط زیست شهرستان سوادکوه در ادامه با توجه به صعب‌العبور بودن محل حادثه گفت: هماهنگی‌های لازم با راه‌آهن شمال صورت گرفته تا پس از انتقال خرس تلف شده از محل حادثه توسط ترزین، آن را به اولین ایستگاه راه‌آهن زیراب و سپس به ساری منتقل کنند.

خرس قهوه‌ای در بسیاری از مناطق شمالی کشور پراکنده است و اگرچه برخی بر این باورند که نسل این حیوان در جنگل‌های شمال در خطر انقراض قرار دارد، اما در سال‌های اخیر تصاویر زیادی از خرس‌ها در مناطق مختلف مازندران ثبت شده که امیدها را برای بقای این گونه جانوری افزایش داده است.

محیط زیست مازندران جمعیت خرس‌های قهوه‌ای که از غرب تا شرق استان پراکنده هستند را «خوب» ارزیابی می‌کند، هرچند تعداد دقیق این حیوانات در استان هنوز مشخص نیست. خرس‌های قهوه‌ای به عنوان حیواناتی همه‌چیزخوار شناخته می‌شوند که رژیم غذایی آن‌ها شامل انواع گیاهان و حیوانات است، منابعی که در ارتفاعات مازندران به وفور یافت می‌شوند.

