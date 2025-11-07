خبرگزاری کار ایران
جزئیات غیرحضوری شدن مدارس روز شنبه در خوزستان

کارگروه شرایط اضطرار استان خوزستان در اطلاعیه ای از تعطیلی مدارس تمام مقاطع استان، به جز چند شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار استان آمده است:

با توجه به تداوم آلودگی هوا ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴، کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در تمامی شهرستان‌های استان خوزستان به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

 این تصمیم شامل شهرستان‌های ایذه، باغملک ،هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان نمی‌شود و مدارس این مناطق طبق روال عادی دایر هستند.

ادارات و دانشگاه‌ها در سراسر استان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.

از شهروندان محترم درخواست می‌شود  نسبت به رعایت نکات بهداشتی به‌ویژه در خصوص گروه‌های حساس دقت لازم را داشته باشند.

