خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصدومیت کارگر در پی سقوط در چال آسانسور در رشت

مصدومیت کارگر در پی سقوط در چال آسانسور در رشت
کد خبر : 1710685
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: کارگر ۵۵ ساله در چال آسانسور ساختمان در حال ساخت سقوط کرد و مصدوم شد.

به گزارش ایلنا از رشت، شهرام مومنی گفت: یک کارگر ۵۵ ساله از چال آسانسور طبقه دوم یک ساختمان در حال ساخت در خیابان ۱۰۴ گلسار رشت سقوط کرد و مصدوم شد.

مومنی افزود: پس از برقراری تماس مردمی با شماره ۱۲۵ آتش نشانی، بلافاصله یک دستگاه خودروی نجات به همراه سه تن از آتش‌نشانان مجرب به محل حادثه اعزام شدند.

 وی افزود: آتش‌نشانان با اجرای تمهیدات ایمنی لازم، فرد مصدوم را از چاله آسانسور خارج کردند و کارگر مصدوم را برای اعزام به بیمارستان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت به مجریان و کارفرمایان ساختمان‌های در حال ساخت هشدار داد طبق قانون، برای حفاظت جان کارگران، تا زمان نصب کابین آسانسور، دهانه چاله آسانسور در تمامی طبقات باید با پوشش‌های مستحکم و نرده‌های حفاظتی استاندارد به‌طور کامل ایمن‌سازی شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ