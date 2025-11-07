مصدومیت کارگر در پی سقوط در چال آسانسور در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، شهرام مومنی گفت: یک کارگر ۵۵ ساله از چال آسانسور طبقه دوم یک ساختمان در حال ساخت در خیابان ۱۰۴ گلسار رشت سقوط کرد و مصدوم شد.

مومنی افزود: پس از برقراری تماس مردمی با شماره ۱۲۵ آتش نشانی، بلافاصله یک دستگاه خودروی نجات به همراه سه تن از آتش‌نشانان مجرب به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان با اجرای تمهیدات ایمنی لازم، فرد مصدوم را از چاله آسانسور خارج کردند و کارگر مصدوم را برای اعزام به بیمارستان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت به مجریان و کارفرمایان ساختمان‌های در حال ساخت هشدار داد طبق قانون، برای حفاظت جان کارگران، تا زمان نصب کابین آسانسور، دهانه چاله آسانسور در تمامی طبقات باید با پوشش‌های مستحکم و نرده‌های حفاظتی استاندارد به‌طور کامل ایمن‌سازی شود.

